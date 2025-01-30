Rus Bankaları Rekor Net Kar Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Rus Bankaları Rekor Net Kar Elde Etti

Rus bankaları 2024'te 3,8 trilyon ruble net kar ile tarihsel bir başarıya imza attı.

30.01.2025 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus bankaları 2024'te 3,8 trilyon ruble (yaklaşık 38,7 milyar dolar) ile rekor seviyede net kar elde etti.

Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan raporda, Rus bankacılık sektörüne dair 2024 değerlendirmelerine yer verildi.

Rus bankalarının kurumsal kredi portföyünün önceki yıla göre yüzde 17,9 artarak 87,8 trilyon rubleye çıktığına işaret edilen raporda, rublenin belirli dönemlerde değer kaybetmesinin bankalar için "tek seferlik" olumlu katkı sağladığı belirtildi.

Ülkedeki bankaların geçen yıl 3,8 trilyon ruble rekor net kar elde ettiği bilgisine yer verilen raporda, mevduatların da yüzde 26,1 artarak 57,5 trilyon ruble ile yine rekor seviyeye çıktığı kaydedildi.

Raporda, mevduatlardaki artışın ana nedenlerinin nüfustaki gelir seviyesinin artması ve yüksek mevduat oranları olduğuna işaret edildi.

Rus bankalarının net karı, 2022'de yaptırımların etkisiyle bir önceki yıla göre 2,4 trilyon rubleden 202 milyar rubleye düşmüş, 2023'te ise 3,3 trilyon rubleye çıkmıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rus Bankaları Rekor Net Kar Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:57 Ticaret Bakanlığı’ndan 3 ürüne yasak Markalar ifşa edildi, piyasadan toplatılacak Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ürüne yasak! Markalar ifşa edildi, piyasadan toplatılacak
13:25 Katar Emiri Al Thani, Suriye’yi ziyaret eden ilk lider oldu Katar Emiri Al Thani, Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu
12:59 Beyoğlu’nda polisi bıçaklayan sanığın annesinden olay sözler Beyoğlu'nda polisi bıçaklayan sanığın annesinden olay sözler
12:46 ABD’de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı
11:11 Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü
20:15 TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulunacak TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulunacak
19:46 Abdüllatif Şener’in oğlu için rekor hapis talebi Abdüllatif Şener'in oğlu için rekor hapis talebi
19:17 23 yeni proje resmen açıklandı TSK’nın ihtiyaçlarına yerli ve milli çözüm 23 yeni proje resmen açıklandı! TSK'nın ihtiyaçlarına yerli ve milli çözüm
19:15 Vitor Pereira, Beşiktaş’ın 2 yıldızına birden göz dikti Vitor Pereira, Beşiktaş'ın 2 yıldızına birden göz dikti
18:50 Çocuklarının boğazına bıçak dayamıştı Mahkemeden isyan ettiren karar Çocuklarının boğazına bıçak dayamıştı! Mahkemeden isyan ettiren karar
18:32 Alex de Souza’dan olay yaratacak iddialar: Biri bana anlatsa ’’yalancı’’ derim Alex de Souza'dan olay yaratacak iddialar: Biri bana anlatsa ''yalancı'' derim
18:31 3 gündür aranan kadının cansız bedeni korkunç halde bulundu 3 gündür aranan kadının cansız bedeni korkunç halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 14:28:32. #1.12#
SON DAKİKA: Rus Bankaları Rekor Net Kar Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.