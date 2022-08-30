Gazprom 'dan 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Kuzey Akım hattında çalışan tek kompresör ünitesindeki bakım nedeniyle 31 Ağustos'tan itibaren üç günlüğüne doğal gaz akışının durdurulacağı bildirilmişti.

Rus doğal gazını Almanya 'ya taşıyan Kuzey Akım boru hattı üzerinden sevkiyatlar yarından itibaren üç günlüğüne duracak.

Kaynak: AA

Gazprom, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatları yarın üç günlüğüne duracak - Son Dakika

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