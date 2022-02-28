Rus televizyonu, bu hareketiyle yok artık dedirtti! Tanklara çizilen gizemli ''Z'' harfinden tişört yapıp satıyorlar - Son Dakika
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Rus televizyonu, bu hareketiyle yok artık dedirtti! Tanklara çizilen gizemli ''Z'' harfinden tişört yapıp satıyorlar

28.02.2022 12:04
Rus televizyonu, bu hareketiyle yok artık dedirtti! Tanklara çizilen gizemli ''Z'' harfinden tişört yapıp satıyorlar

Rusya'nın Ukrayna işgalinde zırhlı araçlara çizilen gizemli Z harfi, Rus televizyon kanalı tarafından tişörtlere basılarak satışa sunuldu. Yaklaşık 222 TL fiyatı olan tişörtler ise büyük tepki topladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin beşinci gününde Rus televizyonları propaganda yayınlarını sürdürürken, en son ülkenin en köklü yayın kuruluşlarından Russia Today, ülkesinin Ukrayna'yı işgalini destekleyen 'Z tişörtlerini' satışa çıkardı. Sözcü'nün Daily Mail'den aktardığına göre Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyen zırhlı araçlarına çizilen gizemli Z harfinden yola çıkarak üretilen tişörtler, savaşta 'Rus askerlerini' desteklemek için satışa çıkarıldı. Toplanan paranın 'Donbass'ta yaşayan Ruslara ve RT Children of War projesinin kahramanlarına yardım etmeye gideceği' belirtildi.

Russian Today, sosyal medyada da 'Z tişörtlerini' yayınlayarak, kanalın 'yeni ürünleri' olduğunu söyledi. Tişörtün satış fiyatı ise yaklaşık 12 sterlin yani yaklaşık 222 TL olarak açıklandı. Yayımlanan mesajda: 'RT'nin yeni ürünleri var. Ukrayna'daki adamlarımızı destekleyelim. Yarın arkadaşlarımıza Z göndermeye başlayacağız.' ifadeleri yer aldı. Rus televizyonunun böyle bir satışa başlaması ise tepki çekti. Birçok kişi Twitter'dan RT'yi hedefe alan mesajlar yayınlarken, "Savaştan çıkar sağlıyorlar" ifadeleri kullanıldı.

Z SEMBOLÜ NEREDEN GELİYOR?

Ukrayna'da ilerleyen Rus tankları üzerindeki Z harfi bir süredir tartışma konusu olmuştu. Rus tankları üzerinde Kiril alfabesinde bulunmayan, Latin alfabesine ait Z harfinin yer alması, çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi. Bir iddiaya göre Z sembolü, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in soyadının ilk harfini temsil ediyor.

''DÖNÜŞÜ OLMAYAN NOKTA''

Sosyal medyada yayılan başka bir iddiaya göreyse Z harfi Ukrayna'daki bölgelerin sembolü olarak "işgale hazırlık için" sınırı geçen tankların üzerine çizildi. Bazıları Z'nin "Zorro Tugayı"nı ifade ettiğini, bazıları da "Dönüşü olmayan nokta" anlamına geldiğini öne sürüyor. Rusya ordusuyla ilgili çalışmalar yürüten analist Rob Lee'nin ise farklı bir teorisi var. Lee, üzerinde büyük harfle Z yazan araçların Ukrayna'da farklı askeri görevler üstlenen Rus birliklerine ait olabileceğini kaydetti. Ukraynalıların da çok benzer tanklara sahip olduğuna dikkat çeken Lee, tankların üzerine büyük bir Z harfi çizmenin olası dost ateşini önleme amacı taşıdığını ifade etti.

''DOST ATEŞİNİ ÖNLEMEK İÇİN''

Askeri sembollerle ilgili bilgi sahibi uzmanlara göre, Z harfi 2. Dünya Savaşı döneminde de Sovyetler Birliği'ni de kapsayan Müttefik devletler tarafından dost ateşini önlemek amacıyla tanklarda ve askeri araçlarda kullanılıyordu. Hatta 1. Körfez Savaşı döneminde de ABD ve İngiltere birlikleri bu yönteme başvurmuştu. Dolayısıyla askeri uzmanların tahminleri, Z harfinin Rusya'nın kendi araçlarının ayırt edilmesini sağlama amacı taşıdığı yönünde. Daha önce Ukrayna sınırına doğru ilerleyen Z harfiyle işaretlenmiş Rus zırhlı araçlarının fotoğrafları basına yansımıştı. Z harfi, uluslararası basında "savaşın bir işareti" olarak yorumlanmıştı.

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Son Dakika Ekonomi Rus televizyonu, bu hareketiyle yok artık dedirtti! Tanklara çizilen gizemli ''Z'' harfinden tişört yapıp satıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus televizyonu, bu hareketiyle yok artık dedirtti! Tanklara çizilen gizemli ''Z'' harfinden tişört yapıp satıyorlar - Son Dakika
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