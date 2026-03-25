Rus Turistlerden Körfez Turlarına İptal

25.03.2026 16:17
Rus turistler, Körfez ülkelerindeki turlarını iptal ederek Türkiye'yi alternatif olarak seçti.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rus turistlerin Körfez ülkelerine yönelik mart ve nisan tatil turlarını toplu şekilde iptal ettiğini ve Türkiye'nin alternatif rota olarak ön plana çıktığını bildirdi.

ATOR'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Rus turistlerin tur rezervasyonlarında yaşanan değişime ilişkin bilgiler aktarıldı.

Rus turistlerin bölgedeki tur rezervasyonlarına ilgisinin hızla gerilediğine işaret edilen açıklamada, "İptaller artık yaygın bir hal aldı ve sadece mart ayını değil, nisanı da etkiliyor. Tur operatörlerine göre, bu ayki neredeyse tüm turlar iptal edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Körfez ülkelerine yönelik toplu iptallerin ardından operatörlerin para iadesi yerine yeniden rezervasyon teklif ettiği kaydedildi.

Türkiye, Mısır ve Tayland'ın bölgeye en önemli alternatif rotalar olduğu vurgulanan açıklamada, Körfez'deki tur iptallerinin otellerin yanı sıra hava yolu şirketlerini de olumsuz etkilediği belirtildi.

Türkiye'nin geleneksel olarak lider konumda bulunduğu Rusya'daki tur satışlarında, Körfez ülkeleri de talep gören bölgeler arasında yer alıyordu.

Kaynak: AA

Havacılık, Ekonomi, Türkiye, Körfez, Son Dakika

