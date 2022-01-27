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Ruslar yazın deniz, kışın kaplıca tatilini tercih ediyor - Son Dakika

Ruslar yazın deniz, kışın kaplıca tatilini tercih ediyor

27.01.2022 10:16
Ruslar yazın deniz, kışın kaplıca tatilini tercih ediyor

Türkiye'de yaz aylarında Ege ve Akdeniz'de deniz tatilini tercih eden Ruslar, kış aylarında da artık Türkiye'yi geliyor.

Türkiye'de yaz aylarında Ege ve Akdeniz'de deniz tatilini tercih eden Ruslar, kış aylarında da artık Türkiye'yi geliyor. Rusların son yıllardaki kış tatili tercihi Yalova'nın kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesi oldu.

Roma, Bizans, Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerini şifa merkezi olan Yalova Termal Kaplıcaları, yerli turistlerin yanı sıra yabancılarında ilgi odağı oldu. Yaz aylarında Ortadoğu'dan Arap turistlerin akınına uğrayan ilçede son yıllarda kışın ise Rus turistler göze çarpıyor. Gerek konaklamalı gerekse günü birik olarak Termal ilçesine gelen Rus turistler, kaplıcaların doğası ve şifalı sularına hayran kalıyor.

Yalova Termal Kaplıca İşletmeleri Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, kış aylarında yoğunluklu olarak Rus turistleri ağırladıklarını ifade etti. Rusların Termal'i çok beğendiğini anlatan Gürbüzoğlu, "Ruslar her zaman burayı beğeniyordu zaten. Pandemi döneminde boşluğumuz vardı ama pandemi dönemi yasakları rahatladıktan sonra yine Rusya'da misafirlerimiz çok yoğunluklu olarak burayı tercih etmeye başladı" diye konuştu.

İstanbul'dan turlarla da geliyorlar

İstanbul'da tatilini geçiren Rusların, günü birlik olarak da Termal kaplıcalarında yararlandığını anlatan Gürbüzoğlu, "Buraya geliyorlar, buranın oksijeninden yararlanıyorlar. Yeşil alanı, arboretumu gezmekten çok hoşlanıyorlar. Ayrıca hamam, havuz ve kaplıca tedavisi için de geliyorlar. Günü birlik İstanbul'dan gelip giden misafirlerimiz de var. Otelimizde konaklama olarak kalan misafirlerimiz de var" ifadesini kullandı.

Avrupa'da Termal'in farkına varmaya başladı

Gürbüzoğlu, Rusların yanı sıra Avrupa'dan da gelen turist sayısının her geçen gün artığını söyledi. Gürbüzoğlu, Avrupaların kaplıcalardan yararlandığını dile getirerek, " Orta Avrupa'dan Almanya, Belçika, Fransa, İtalya, İsviçre'den de yine misafirlerimiz burayı gelip tercih ediyorlar. Bolca bu imkanlardan yararlanmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Rus turistler ise Termal'in kaplıca suları ve doğasını çok beğendiğini ifade etti. - YALOVA

Ruslar yazın deniz, kışın kaplıca tatilini tercih ediyor
Ruslar yazın deniz, kışın kaplıca tatilini tercih ediyor
Ruslar yazın deniz, kışın kaplıca tatilini tercih ediyor
Ruslar yazın deniz, kışın kaplıca tatilini tercih ediyor
Ruslar yazın deniz, kışın kaplıca tatilini tercih ediyor
Ruslar yazın deniz, kışın kaplıca tatilini tercih ediyor

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Türkiye, Termal, Yalova, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ruslar yazın deniz, kışın kaplıca tatilini tercih ediyor - Son Dakika Ekonomi


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