Rusya, ABD'ye roket motoru sevkiyatını durdurdu - Son Dakika
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Rusya, ABD'ye roket motoru sevkiyatını durdurdu

03.03.2022 13:31
Rusya, ABD'ye roket motoru sevkiyatını durdurdu

Rusya'nın ABD'ye roket motoru tedarikini durdurduğu bildirildi.

Rusya'nın ABD'ye roket motoru tedarikini durdurduğu bildirildi.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, 1990'lardan bu yana ABD'ye roket motoru tedarik ettiklerini belirtti.

Yaptırımlar nedeniyle ABD'ye yönelik sevkiyatlarla ilgili bir karar aldıklarını aktaran Rogozin, "Bugün NPO Energomaş'ta üretilen roket motorlarının ABD'ye sevkiyatını durdurma kararı aldık." dedi.

Rogozin, Almanya ile Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Rusya'ya ait kısmında ortak deneylerin artık yapılmayacağını da söyledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya, ABD'ye roket motoru sevkiyatını durdurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, ABD'ye roket motoru sevkiyatını durdurdu - Son Dakika
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