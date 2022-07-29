Putin'den Erdoğan'a 'tahıl koridoru' jesti! Türkiye'ye yatırım için 15 miyar dolar göndereceği belirtildi

Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren bir zam daha geliyor

Dördüncü ve son reaktörünün temeli geçtiğimiz hafta atılan Akkuyu Nükleer Güç Santralı'nda (NGS) Rusya ile Türkiye arasında sürpriz bir para trafiği yaşanıyor.

Bloomberg'in üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom), halihazırda yapılacak ödemeler ve önümüzdeki iki yılda yapılacak harcamalar için yaklaşık 15 milyar dolarlık tutarı geçen haftadan beri parçalar halinde Türkiye'ye aktarıyor. Bu haberin ardından dolar/TL'de dalgalanma yaşandı. Sabah 17,95 seviyelerinde olan kur, bu haberle birlikte 17,76'ya kadar geriledikten sonra tekrar 17,90'ın üzerine yükseldi.

PUTİN'DEN ERDOĞAN'A JEST

Üst düzey yetkililerin verdiği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin koordinasyonunda yürütülen müzakerelerde son nokta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşmelerde konuldu. Yetkililerden biri, Putin'in tahıl koridorundaki arabulucu rolü nedeniyle Erdoğan'a bir jest yapmak için süreçte rol aldığını ifade etti.

ÜÇ HAFTADA 15 MİLYAR DOLAR

Diğer yetkililerin verdiği bilgiye göre, söz konusu paranın 5 milyar dolarlık bölümü geçtiğimiz hafta Türkiye'ye ulaştı. Bu hafta sonuna kadar 5 milyar dolarlık ikinci bölümün de ulaşması bekleniyor. Son bölüm ise önümüzdeki hafta Türkiye'de olacak. Rosatom, gelen paranın bir bölümünü vadesi gelen ödemeleri için kullanacak, geri kalanını da iki yıl boyunca Türkiye'de tutacak.

GECİKME ENDİŞELERİ HAFİFLEDİ

Rosatom'un bu adımı, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların Akkuyu projesinde gecikmelere neden olabileceğine dair endişeleri de hafifletiyor. Rosatom hakkında bugüne kadar bir yaptırım uygulanmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bloomberg'in konuya ilişkin sorusu üzerine yorum yapmadı. Akkuyu Nükleer A.Ş., elektronik postayla yanıt talebine dönmedi. Rosatom ise şu anda bütün dünyada benzerleri arasındaki en büyük inşaat olmasıyla beraber, Akkuyu projesi için yapılan işlemlerin Türk tarafının bahsettiği 15 milyar doların belirgin şekilde altında olduğunu bildirdi.

TOPLAM MALİYET 20 MİLYAR DOLAR

2010'da Rusya ile Türkiye arasında imzalanan işbirliği anlaşmasıyla başlayan inşaat sürecinde dört güç ünitesine sahip, toplam 4800 MW kurulu güç kapasiteli nükleer güç santralı kurulması planlanıyor. Rosatom'un projedeki payı yüzde 99, projenin toplam maliyeti, 20 milyar dolar seviyesinde. Santralın 2023 yılından itibaren faaliyete geçirilmesi ve 2026'da projenin tamamlanması hedefleniyor.

İÇ TALEBİN YÜZDE 10'UNUN KARŞILAYACAK

Santral tamamen faaliyete geçtiğinde Türkiye'nin iç talebinin yüzde 10'unu karşılayacak. Rusya ile Türkiye arasında bir süredir devam eden yerel para birimleriyle ticaret görüşmeleri ve ardından Akkuyu Nükleer için para transferi sonrası Erdoğan ile Putin 5 Ağustos'ta Soçi'de bir araya gelecekler.

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