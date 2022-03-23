Rusya ayçiçek yağı ihracatına kota getirmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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Rusya ayçiçek yağı ihracatına kota getirmeye hazırlanıyor

23.03.2022 17:39
Rusya ayçiçek yağı ihracatına kota getirmeye hazırlanıyor

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, iç piyasada istikrarı korumak için ayçiçek yağı ihracatına kota getirmek istediklerini söyledi.

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, iç piyasada istikrarı korumak için ayçiçek yağı ihracatına kota getirmek istediklerini söyledi.

Patruşev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı ve yaptırımların ardından Rus ekonomisindeki gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda konuştu.

Ülkedeki ayçiçek yağı stoklarıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığını belirten Patruşev, "İç piyasada istikrarı korumak için ayçiçek yağı ve küspe ihracatına kota getirmek istiyoruz. İlgili teklifi Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığına sunduk." dedi.

Rusya hükümeti, 15 Mart'ta aldığı kararla, beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliği'ne ise tahıl ihracatını geçici olarak yasaklama kararı almıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya ayçiçek yağı ihracatına kota getirmeye hazırlanıyor - Son Dakika


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