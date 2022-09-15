Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: "AB'ye gaz ihracatımız 50 milyar metreküp düşecek" - Son Dakika
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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: "AB'ye gaz ihracatımız 50 milyar metreküp düşecek"

15.09.2022 14:52
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: "AB'ye gaz ihracatımız 50 milyar metreküp düşecek"

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, bu yıl Avrupa Birliği'ne (AB) Rus gazı ihracatının 50 milyar metreküp azalacağını bildirdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, bu yıl Avrupa Birliği'ne (AB) Rus gazı ihracatının 50 milyar metreküp azalacağını bildirdi.

Novak, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi nedeniyle bulunduğu Özbekistan'ın Semerkant kentinde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatının yaptırımlar nedeniyle düşeceğine işaret eden Novak, "Rusya Enerji Bakanlığı tahminlerine göre, AB'ye gaz ihracatımız bu yıl 50 milyar metreküp düşecek." dedi.

Novak, Avrupalı siyasilerin, enerji krizine ilişkin makul adımlar atmaları gerektiğini belirterek, "Piyasaya nasıl müdahale edeceklerini değil, her şeyden önce orada yaşayan insanları düşünmeliler." ifadesini kullandı.

Avrupa'da Rus gazına yönelik istişare edilen olası tavan fiyat uygulamasını da değerlendiren Novak, "Gazın fiyatı arz talep dengesine ve piyasa koşullarına göre oluşacaktır. Boru hattı sevkiyatlarındaki formül uzun vadeli olarak sözleşme şartlarına göre oluşturulmaktadır ve Avrupa'ya gaz sevkiyatı sözleşmelerimiz genel olarak uzun vadelidir." diye konuştu.

Novak, Türkiye'ye yönelik Rus gazı sevkiyatlarına ilişkin de "Eğer Türk ortaklarımız ilave hacim isterse değerlendirip temin ederiz." dedi.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: 'AB'ye gaz ihracatımız 50 milyar metreküp düşecek' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: "AB'ye gaz ihracatımız 50 milyar metreküp düşecek" - Son Dakika
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