Rusya Benzin İhracatını Uzattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya Benzin İhracatını Uzattı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, benzin ihracatını 31 Ocak 2027'ye kadar uzatırken dizel kısıtlamalarını 1 Eylül'de kaldıracak.

Rus hükümeti, benzin ihracatına yönelik geçici yasağı 31 Ocak 2027'ye kadar uzatırken dizel ve bazı diğer yakıt türlerinde üreticilere uygulanan kısıtlamaların 1 Eylül'de sona ereceğini bildirdi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, benzin, dizel, gemi yakıtı ve gaz yağı ihracatına yönelik geçici yasağın 31 Ocak 2027'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

Üreticiler tarafından ihraç edilen dizel, gemi yakıtı ve gaz yağının 1 Eylül'den itibaren kısıtlamalardan muaf tutulacağı bildirilen açıklamada, kararın iç piyasadaki istikrarın korunması amacıyla alındığı kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası hükümetler arası anlaşmalar kapsamındaki sevkiyatın da yasaktan muaf tutulacağı belirtildi.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken ülkenin bazı bölgelerinde akaryakıt satışında bazı kısıtlamalar uygulanıyor.

Rus hükümeti de benzin ve dizel yakıt ihracatını tedbirler kapsamında yasaklamıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya Benzin İhracatını Uzattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giresun’da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Giresun'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kulisler yine yangın yeri Gelecek Partisi’ni kapatan Davutoğlu ile ilgili “AK Parti“ iddiası Kulisler yine yangın yeri! Gelecek Partisi'ni kapatan Davutoğlu ile ilgili "AK Parti" iddiası
Davutoğlu’nun veda kararına 6’lı masa liderlerinden yorum gelmedi Davutoğlu'nun veda kararına 6'lı masa liderlerinden yorum gelmedi
Başsavcılık düğmeye bastı, ABD’deki fenomen yayıncı Canbequit’e erişim engeli getirildi Başsavcılık düğmeye bastı, ABD'deki fenomen yayıncı Canbequit'e erişim engeli getirildi
Özgür Özel’in abdest alırken çekilen görüntülerine açıklama Özgür Özel'in abdest alırken çekilen görüntülerine açıklama
Süper Lig devleriyle anılan Lukaku, Türkiye’ye geldi Süper Lig devleriyle anılan Lukaku, Türkiye'ye geldi

18:51
Midtjylland-Beşiktaş maçının 11’leri belli oldu
Midtjylland-Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu
18:41
Resmi açıklama geldi UEFA’dan FIFA’ya boykot
Resmi açıklama geldi! UEFA'dan FIFA'ya boykot
18:03
Fas’tan İspanya’ya göçmen akını
Fas'tan İspanya'ya göçmen akını
17:37
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi
16:58
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 19:11:59. #7.13#
SON DAKİKA: Rusya Benzin İhracatını Uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.