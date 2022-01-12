Rusya'da enflasyon 2021'de son 6 yılın zirvesine çıktı

Rusya'da enflasyon 2021'de yüzde 8,39 ile 2015'ten bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat), 2021 yılına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Aralık 2021'de yüzde 0,82 seviyesinde gerçekleşen enflasyon, geçen yıl yüzde 8,39'a ulaşarak 2015'ten bu yana en yüksek düzeye çıktı.

Ülkede gıda fiyatlarındaki artışın geçen yıl yüzde 10,6 olması dikkati çekerken, tavuk eti fiyatlarında yüzde 27, inşaat malzemelerinde yüzde 23,8 ve tütün ürünlerinde yüzde 16,1 artış yaşandı.

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov, aralıkta yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının makroekonomik dengeleri bozduğunu belirterek, "Şu anda ikinci enflasyon dalgasından geçiyoruz, 2022'in ikinci yarısında da enflasyonda üçüncü dalga yaşanacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de enflasyonun, Rus ekonomisi ve Ruslar için en büyük sorun olduğunu belirtmişti.