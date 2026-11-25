Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, petrol rafinerilerindeki onarım çalışmaları nedeniyle ülkenin akaryakıt piyasasında sıkıntı yaşandığını söyledi.

Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, akaryakıt piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

İç piyasadaki akaryakıt ihtiyacının karşılanması için gerekli tüm adımların atıldığını belirten Novak, "Bazı petrol rafinerilerindeki onarım çalışmaları nedeniyle şu anda akaryakıt piyasasında oldukça sıkıntılı bir durum yaşanıyor." dedi.

Novak, piyasadaki arz açığının yakın ve uzak ülkelerden yapılan ithalat yoluyla kapatıldığını ifade etti.

Benzin ihracatına yönelik kısıtlamaların uzatılıp uzatılmayacağına aralıkta karar vereceklerini bildiren Novak, söz konusu kararın iç piyasadaki arz ve talep tahminlerine göre alınacağını kaydetti.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda tesis onarıma alınırken ülkenin bazı bölgelerinde akaryakıt satışına yönelik kısıtlamalar uygulanıyor.

Rus hükümeti de benzin ihracatına yönelik geçici yasağı 31 Ocak 2027'ye kadar uzatmıştı.