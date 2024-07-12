Rusya'daki Limanlarda Kargo Hacmi Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya'daki Limanlarda Kargo Hacmi Azaldı

Rusya'daki limanlarda bu yılın ilk 6 ayında kargo hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalarak 448,6 milyon tona geriledi. Kuru yük miktarı yüzde 2,7 azalırken, sıvı yük miktarı yüzde 3,5 azaldı. Baltık Denizi'ndeki limanlar kargo hacmini artırırken, Azak Denizi-Karadeniz havzasındaki limanlarda azalış yaşandı. Hazar havzasındaki limanlarda artış görülürken, Uzak Doğu ve Kuzey Kutbu havzasındaki limanlarda düşüş yaşandı.

12.07.2024 13:19
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Rusya'daki limanlarda kargo hacmi bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalarak 448,6 milyon tona geriledi.

Rusya Federal Deniz ve Nehir Ulaştırma Ajansından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki limanlarda bu yılın ocak-haziran döneminde gerçekleştirilen kargo işlemlerine ilişkin bilgiler verildi.

Buna göre, ilk 6 ayda limanlarda işlem yapılan kuru yük miktarı 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 2,7 azalarak 219,9 milyon tona, sıvı yük miktarı da yüzde 3,5 azalarak 228,7 milyon tona düştü.

Rus limanlarının toplam kargo hacmi yıllık bazda yüzde 3,1 azalarak 448,6 milyon tona geriledi.

Baltık Denizi'ndeki limanlar Rus liman sanayisine liderlik etti. Söz konusu dönemde, Baltık Denizi'ndeki limanların kargo hacmi yüzde 1,3 artışla 140,3 milyon tona yükselirken, Azak Denizi- Karadeniz havzasındaki limanlarda kargo hacmi yüzde 8 azalışla 134 milyon tona düştü.

Kargo hacmi Hazar havzasındaki limanlarda yüzde 23,4 artarak 4,4 milyon tona çıktı, Uzak Doğu havzasındaki limanlarda yüzde 2,1 düşüşle 116,9 milyon tona geriledi.

Kuzey Kutbu havzasındaki kargo hacmi de yüzde 4,7 azalarak 47,2 milyon tona geriledi.

Rus limanlarının toplam kargo hacmi geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 5 artarak 884 milyon tona yükselmişti.

Kaynak: AA

Baltık Denizi, Karadeniz, Uzak Doğu, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'daki Limanlarda Kargo Hacmi Azaldı - Son Dakika

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