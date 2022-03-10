Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan şirketlere Nestle, Philip Morris ve Sony de katıldı - Son Dakika
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Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan şirketlere Nestle, Philip Morris ve Sony de katıldı

10.03.2022 02:49
Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan şirketlere Nestle, Philip Morris ve Sony de katıldı

Gıda şirketi Nestle, tütün şirketi Philip Morris ve elektronik üreticisi Sony, Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan şirketler listesine eklendi.

Gıda şirketi Nestle, tütün şirketi Philip Morris ve elektronik üreticisi Sony, Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan şirketler listesine eklendi.

Merkezi İsviçre'de bulunan Nestle'den yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından şirketinin Rusya'daki sermaye yatırımının askıya alındığı bildirildi.

Şirketin Rusya'daki tüm reklam faaliyetlerini de çektiği belirtilen açıklamada, ancak ülkede temel gıda ürünlerinin tedarikinin sağlanmaya devam edileceği aktarıldı.

ABD'li Philip Morris'ten yapılan açıklamada da tüm yeni ürün lansmanları, inovasyon ve üretim yatırımları dahil Rusya'da planlanan yatırımların askıya alındığı duyuruldu.

Şirketin Rusya'daki üretim operasyonlarını küçültme planlarını da devreye soktuğu belirtilen açıklamada, gelişmelerin izlenmeye devam edileceği kaydedildi.

Daha önce Rusya'daki film gösterimini durdurduğunu açıklayan Sony ise ülkedeki tüm PlayStation satışlarını askıya aldığını bildirdi.

Şirketin konuya ilişkin açıklamasında, tüm yazılım ve donanım sevkiyatlarının, Gran Turismo 7'nin lansmanı ve Rusya'daki PlayStation Store operasyonlarının askıya alındığı aktarıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan veya sonlandıran küresel şirketlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Ülkedeki ticari faaliyetlerini askıya aldığını duyuran şirketler arasında son olarak McDonald's, Starbucks, Coca-Cola ve Pepsi yer alıyor.

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Philip Morris, Nestle, Rusya, Sony, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan şirketlere Nestle, Philip Morris ve Sony de katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan şirketlere Nestle, Philip Morris ve Sony de katıldı - Son Dakika
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