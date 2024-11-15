Rusya'dan ABD'ye Uranyum Kısıtlaması

Ekonomi

Rusya, ABD'ye zenginleştirilmiş uranyum ihracatına geçici kısıtlama getirdi.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Rusya'da zenginleştirilmiş uranyum ithalatına yönelik kısıtlamalar getirdiği anımsatıldı.

Söz konusu adım nedeniyle Rusya'nın da benzer bir karar aldığına işaret edilen açıklamada, "Rus hükümeti, ABD'ye zenginleştirilmiş uranyum ihracatına geçici kısıtlamalar getirdi." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Federal Teknik ve İhracat Kontrol Servisi tarafından verilen tek seferlik lisanslar kapsamında yapılacak sevkiyata ise muafiyet tanındığı kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara karşılık olarak uranyum, titanyum ve nikel gibi ürünlerin dış pazarlara tedarikinde belirli kısıtlamalar uygulayabileceklerini söylemişti.