Rusya'dan Ermenistan'a İthalat Kısıtlaması - Son Dakika
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Rusya'dan Ermenistan'a İthalat Kısıtlaması

11.06.2026 20:28
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Rusya, Ermenistan menşeli karantinaya tabi ürünlerin ithalatını 12 Haziran'dan itibaren kısıtlayacak.

Rusya'nın Ermenistan'dan karantinaya tabi tüm ürünlerin ithalatına geçici kısıtlama getireceği bildirildi.

Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisinden (Rosselhoznadzor) yapılan açıklamada, Ermenistan menşeli ve bu ülkeden gönderilen tüm karantinaya tabi ürünlerin Rusya'ya girişinin 12 Haziran'dan itibaren sınırlandırılacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ürünlerin Rusya üzerinden Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerine transit geçişine de izin verilmeyeceği kaydedildi.

Kısıtlamaların, ürünlerin güvenli şekilde takip edilmesini sağlayacak bir mekanizma oluşturulana kadar süreceğine işaret edilen açıklamada, kararın, zararlı ürünlerin düzenli şekilde tespit edilmesi nedeniyle alındığı bildirildi.

Rosselhoznadzor'un, mayıstan bu yana bazı ürünlerin ithalatını kademeli şekilde sınırlandırdığının ifade edildiği açıklamada, buna rağmen ihlallerin devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, haziranda ceviz, kuru şeftali ve domateste zararlı maddeler tespit edildiği aktarılarak, Ermenistan'daki denetimlerin yetersiz kaldığı ve ülkenin bitki sağlığı sertifikasyon sistemine yönelik güveni sarstığı ifade edildi.

Rusya, son dönemde Ermenistan'dan çok sayıda tarım ürünü ithalatına kısıtlamalar uygulamaya başlamıştı. Rus ve Ermeni yetkililerin karşılıklı eleştirel açıklamaları ise dikkati çekiyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) girmesi halinde, Rus pazarına gönderdiği ürünler için AEB standartlarının geçerli olmayacağını söylemişti.

Kaynak: AA

Ermenistan, Ekonomi, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'dan Ermenistan'a İthalat Kısıtlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Aylia Avci Aylia Avci:
    bu işi incelemek lazım çünkü arkasında başka sebepler de olabilir derim ben demek ki kontroller yetersiz kalmışsa bunu sorumluların görüp düzeltmesi gerekir ama öyle tabii eğer gerçekten sertifika sistemi sorunluysa o zaman Ermenistan'ın buradaki önlemini alması gayet doğal olur 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Murat Çine Mehmet Murat Çine:
    ya bu ne ya da ne işi var bunun aaa ulan şimdi de ithalatı kısıtlıyo hep böyle bi şeyler oluyo ya ticarette hani adalet hani eşitlik bu kadarı da iyice abartı oldu ya 0 0 Yanıtla
  • Günay Ciftci Günay Ciftci:
    valla bu haberi okuyunca bi soru geliyor aklıma gerçekten zararlı maddeler mi bulmuşlar yoksa başka bi sebebi mi var bunun fotoğraf veya rapor görmeden bi şey diyemiyorum açıkçası böyle iddialar yapılırken kanıt da gösterilmesi lazım bence zararlı maddeler tespit ettiyse neden detaylı açıklama yok 0 0 Yanıtla
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