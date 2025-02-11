Rusya'dan Hindistan'a Enerji Taahhüdü

Ekonomi

Rusya Enerji Bakanı Yardımcısı Pavel Sorokin, ABD yaptırımlarının Rusya ile Hindistan arasındaki enerji ticaretinin etkilemesini beklemediklerini söyledi.

Sorokin, bir etkinliğe katılmak üzere bulunduğu Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde, Rus devlet ajansı TASS'a değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Rusya'ya yönelik artırdığı yaptırım baskısı ışığında Hindistan'la devam eden petrol ticaretine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Sorokin, "İlişkilerimizi korumayı ve etkileşimi sürdürmeyi umuyoruz." dedi.

Sorokin, yaptırımların gayrimeşru bir araç olduğunu belirterek, "Hindistan'la ilişkilerimizi mevcut kısıtlamaları dikkate alarak ancak ikili bir biçimde oluşturuyoruz. Mevcut etkileşim için ortaklarımıza minnettarız." diye konuştu.

Hindistan'la ekonomik ilişkileri "pragmatizm temelinde" sürdürdüklerini kaydeden Sorokin, "Enerji ticaretinin siyaset tarafından engellenmemesi gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya, halihazırda Hindistan'ın toplam petrol ithalatının yaklaşık 40'ını karşılıyor.