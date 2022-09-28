Anlaşmanın enerji, yakıt ve buğday sevkiyatını kapsadığını kaydeden Kabulov, "Bu tür anlaşmalar sağlandı. Anladığım kadarıyla, şimdi tarafların hacimlere ilişkin ilgili anlaşmaları imzalaması gerekiyor." dedi.

Kabulov, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Afganistan ile öncül bir anlaşma sağlandığını belirtti.

Kaynak: AA

Afganistan, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Rusya, Afganistan'la enerji kaynakları ve buğday sevkiyatı için anlaştıklarını açıkladı - Son Dakika

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