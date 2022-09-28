Rusya, Afganistan'la enerji kaynakları ve buğday sevkiyatı için anlaştıklarını açıkladı - Son Dakika
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Rusya, Afganistan'la enerji kaynakları ve buğday sevkiyatı için anlaştıklarını açıkladı

28.09.2022 15:50
Rusya, Afganistan'la enerji kaynakları ve buğday sevkiyatı için anlaştıklarını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rusya ile Afganistan arasında enerji kaynakları ve buğday sevkiyatına yönelik anlaşma sağlandığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rusya ile Afganistan arasında enerji kaynakları ve buğday sevkiyatına yönelik anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kabulov, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Afganistan ile öncül bir anlaşma sağlandığını belirtti.

Anlaşmanın enerji, yakıt ve buğday sevkiyatını kapsadığını kaydeden Kabulov, "Bu tür anlaşmalar sağlandı. Anladığım kadarıyla, şimdi tarafların hacimlere ilişkin ilgili anlaşmaları imzalaması gerekiyor." dedi.

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Kaynak: AA

Afganistan, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya, Afganistan'la enerji kaynakları ve buğday sevkiyatı için anlaştıklarını açıkladı - Son Dakika

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