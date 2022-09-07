Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya ile Çin arasındaki ticaret ilk 6 ayda yüzde 30 arttı" - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya ile Çin arasındaki ticaret ilk 6 ayda yüzde 30 arttı"

07.09.2022 16:56
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya ile Çin arasındaki ticaret ilk 6 ayda yüzde 30 arttı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin yakında 200 milyar dolara ulaşacağını belirterek, "Ticaretimiz artmaya devam ediyor, bu yılın ilk 6 ayında yüzde 30 arttı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin yakında 200 milyar dolara ulaşacağını belirterek, "Ticaretimiz artmaya devam ediyor, bu yılın ilk 6 ayında yüzde 30 arttı." dedi.

Putin, Vladivostok şehrinde Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştiğine işaret eden Putin, "Ticaret hacmimiz geçen yıl yüzde 36 artarak 140 milyar dolara çıktı. Ticaretimiz artmaya devam ediyor, bu yılın ilk 6 ayında yüzde 30 arttı. Görünen o ki ticaret hacmimiz yakında 200 milyar dolara ulaşacak." diye konuştu.

Rusya, Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımları nedeniyle başta enerji kaynakları olmak üzere ihracatını Asya'ya yönlendirmek istiyor.

YORUMLAR
500
İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim Avrupa'da kara kış! Doğal gazı kesilen Batı, muma döndü Avrupa'da kara kış! Doğal gazı kesilen Batı, muma döndü
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Vladimir Putin, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Rusya ile Çin arasındaki ticaret ilk 6 ayda yüzde 30 arttı' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:14 Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz
16:12 Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:27 Dövme yaptırmaya gelen bir kişi önce dövülüp ardından bıçaklandı! Yaralının sigara paketini verdiği bir kişiyse olay yerinden kaçtı
15:24 Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:52 Sultanbeyli'de bir mağaza açılışa özel indirim yapınca izdiham yaşandı! Polis kepenkleri kapattırdı
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 16:56:57. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya ile Çin arasındaki ticaret ilk 6 ayda yüzde 30 arttı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement