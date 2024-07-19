Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı: Microsoft Olayı Yerli Yazılımın Önemini Gösteriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı: Microsoft Olayı Yerli Yazılımın Önemini Gösteriyor

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, küresel iletişim kesintisi nedeniyle ülkedeki havalimanlarında sorun yaşanmadığını belirterek, 'Microsoft ile ilgili gelişmeler, kritik altyapı tesislerinde yabancı yazılımların yerine yerli yazılım kullanılmasının önemini bir kez daha gösteriyor.' değerlendirmesinde bulundu. Ülkenin en büyük bankası Sberbank da küresel iletişim kesintisinin faaliyetlerini etkilemediğini bildirdi.

19.07.2024 12:29
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Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, küresel iletişim kesintisi nedeniyle ülkedeki havalimanlarında sorun yaşanmadığını belirterek, "Microsoft ile ilgili gelişmeler, kritik altyapı tesislerinde yabancı yazılımların yerine yerli yazılım kullanılmasının önemini bir kez daha gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, dünya çapında başta havalimanları olmak üzere çok sayıda sektörü etkileyen iletişim kesintisine ilişkin açıklama yaptı.

Ülkedeki havalimanlarında herhangi bir sorun yaşanmadığı belirtilen açıklamada, "Microsoft ile ilgili gelişmeler, kritik altyapı tesislerinde yabancı yazılımların yerine yerli yazılım kullanılmasının önemini bir kez daha gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Ülkenin en büyük bankası Sberbank da yaptığı açıklamada, küresel iletişim kesintisinin Bankanın faaliyetlerini etkilemediğini bildirdi.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi nedeniyle ABD, Avrupa, Asya ve Avustralya'daki bazı hava yollarında uçuşlar gerçekleştirilemezken, başta Londra Borsası olmak üzere bazı ülkelerdeki bankacılık işlemlerinde de sorunlar bildiriliyor.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı: Microsoft Olayı Yerli Yazılımın Önemini Gösteriyor - Son Dakika

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