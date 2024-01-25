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Rusya, doğal gaz ihracatını artıracak - Son Dakika
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Rusya, doğal gaz ihracatını artıracak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin bu yıl boru hatlarıyla doğal gaz ihracatını yüzde 11, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını ise yüzde 14 artıracağını belirtti. Novak, Rusya'nın küresel doğal gaz piyasasındaki payının bu yıl artacağını vurgulayarak geçen yıla göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracatının yüzde 11 artarak 108 milyar metreküpe, LNG ihracatının ise yüzde 14 artarak 38 milyon tona çıkacağını değerlendirdi.

Rusya, doğal gaz ihracatını artıracak
25.01.2024 - 16:15,
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin bu yıl boru hatlarıyla doğal gaz ihracatını yüzde 11, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını ise yüzde 14 artıracağını belirtti.

Novak, Rusya Enerji Bakanlığı desteğiyle yayımlanan "Enerji Politikası" dergisi için kaleme aldığı makalede, enerji sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus petrol şirketlerinin Asya ülkelerine yönelik sevkiyatlarda Kuzey Deniz Yolu güzergahını daha fazla kullanmaya başladığını belirten Novak, "Bu güzergah Kuzey Kutbu bölgesindeki enerji projelerinden sevkiyat için kritik öneme sahip." ifadesini kullandı.

Novak, Rusya'nın küresel doğal gaz piyasasındaki payının bu yıl artacağını vurgulayarak "Tahminlerimize göre, bu yıl boru hatlarıyla doğal gaz ihracatımız geçen yıla göre yüzde 11 artarak 108 milyar metreküpe çıkacak. LNG ihracatımız ise yüzde 14 artarak 38 milyon tona yükselecek." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın doğal gaz üretiminin geçen yıl 2022'ye göre yüzde 5,5 azalarak 636,7 milyar metreküpe gerilediği bilgisini paylaşan Novak, ülkesinin söz konusu dönemde 91,4 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettiğini belirtti.

Kaynak: AA
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