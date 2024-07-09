Rusya, Hindistan'a petrol sevkiyatını iki kat artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya, Hindistan'a petrol sevkiyatını iki kat artırdı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Hindistan'a petrol sevkiyatını 2023'te bir önceki yıla göre iki kat artırdıklarını belirterek, Hindistan'ın enerjide Rusya'nın kilit ortakları arasında yer aldığını söyledi. Geçen yıl 45 milyon ton petrol sevk eden Rusya, bu miktarı 90 milyon tona çıkararak Hindistan'ın toplam petrol ithalatının yüzde 40'ını karşıladı. Rusya ile Hindistan arasındaki ticaret hacmi ise enerji kaynaklarının artan payıyla birlikte yüzde 60 artarak 65 milyar dolara yükseldi.

09.07.2024 20:19
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Hindistan'a petrol sevkiyatını 2023'te bir önceki yıla göre iki kat artırdıklarını belirterek, "Hindistan ana pazar haline geldi. Bugün Hindistan enerjide bizim kilit ortaklarımız arasında yer alıyor." dedi.

Novak, başkent Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasındaki görüşmelerin ardından Rus devlet kanalı Rossiya-1'e açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Hindistan'a 2022'de 45 milyon ton petrol sevk ettiğini belirten Novak, "Geçen yıl ise 90 milyon ton sevk ederek petrol sevkiyatını iki kat artırdık. Bu aynı zamanda Hindistan'ın toplam petrol ithalatının yüzde 40'ına tekabül ediyor." şeklinde konuştu.

Hindistan'ın Rus petrol sektöründe önemli yere sahip olduğuna işaret eden Novak, "Hindistan ana pazar haline geldi. Bugün Hindistan enerjide bizim kilit ortaklarımız arasında yer alıyor. 2021'de yalnız 5 milyon ton petrol sevk etmiştik. O dönemle kıyaslarsak neredeyse 20 katlık artış söz konusu." ifadesini kullandı.

Novak, bugün yaptığı açıklamada, Rus petrolünün sevkiyatına yönelik Hindistan'la uzun vadeli anlaşma üzerinde çalıştıklarını söylemişti.

Rusya ile Hindistan'ın ticaret hacmi özellikle enerji kaynaklarının artan payıyla geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 60 artarak 65 milyar dolara yükselmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rusya, Hindistan'a petrol sevkiyatını iki kat artırdı - Son Dakika

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