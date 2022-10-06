Rusya, İran'la petrol ve gazda swap anlaşması yapmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Rusya, İran'la petrol ve gazda swap anlaşması yapmaya hazırlanıyor

06.10.2022 16:34
Rusya, İran'la petrol ve gazda swap anlaşması yapmaya hazırlanıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, İran ile petrol ve doğal gazda swap anlaşması yapmaya hazırlandıklarını duyurdu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, İran ile petrol ve doğal gazda swap anlaşması yapmaya hazırlandıklarını duyurdu.

Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, petrol ve doğal gaz sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi.

Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına yanıt vereceklerini anlatan Novak, "Önce resmi belgeleri görmemiz lazım, hukuki boyutunu değerlendireceğiz. Ardından da nasıl bir adım atacağımıza karar vereceğiz." dedi.

İran ile Rusya arasında petrol ve gazda swap anlaşması yapmayı planladıklarını belirten Novak, "Çalışmalar devam ediyor. Bakanlıklar ve şirketler arasındaki ilgili iş birliği sürüyor. İlk etapta yılda yaklaşık 5 milyon ton petrol ve 10 milyar metreküpe kadar da gazda swap anlaşması planlıyoruz." diye konuştu.

Novak, Türkiye ile Rusya arasındaki doğal gazda indirim konusunun ise alıcılarla tüketiciler arasındaki ticari bir konu olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Rusya, İran, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya, İran'la petrol ve gazda swap anlaşması yapmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya, İran'la petrol ve gazda swap anlaşması yapmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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