Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2024 - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2024

Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2024

Uluslararası Kazan Helal Pazarı'nın açılışıyla başlayan 15. Uluslararası KazanForum, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenleniyor. Forumda, Rusya ile İslam ülkeleri arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkiler ele alınacak. Ayrıca, helal pazar, İslami finans ve yatırım, bilim ve teknoloji gibi konular da tartışılacak. Forum kapsamında kültürel etkinlikler de düzenlenecek.

14.05.2024 17:35
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"Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2024", Uluslararası Kazan Helal Pazarı'nın açılışıyla başladı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu ve bu yıl 15'incisi düzenlenen uluslararası forum, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 19 Mayıs'a kadar devam edecek.

KazanForum'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya ile İslam ülkeleri arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin ele alınacağı etkinlik, ülkenin Müslümanlara yönelik ticaret platformu Uluslararası Kazan Helal Pazarı'nın açılış seremonisiyle başladı.

Dünyanın birçok yerinden getirilen 4 bin 500 helal standartlı ürünün ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu pazarda, İslam dünyasının önde gelen üretici firmalarına ait helal sertifikalı gıda, giyim, aksesuar, kozmetik ve diğer tüketim malları satın alınabiliyor.

Açıklamada, açılışta yaptığı konuşmaya yer verilen Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, küresel helal ürün piyasasının geliştiğini belirterek, Tataristan'ın 100'den fazla helal gıda üreticisi olduğunu bildirdi.

Minnihanov, Tataristan'daki helal pazarın katılımcılarının ticari bağlantılar kurmasına olanak sağladığını vurgulayarak, pazar kapsamında Rusya'nın bölgelerinden ve diğer ülkelerden gelen çeşitli ürünlerden oluşan geniş ürün yelpazesi bulunduğundan bahsetti.

Daha sonra Minnihanov, pazardaki stantları gezerek katılımcı şirketlerin yöneticileriyle görüştü.

Ekonomik oturumlar yarın başlıyor

Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2024 kapsamında, Rusya ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yarın başlayacak ekonomik oturumların ana konuları arasında uluslararası işbirliği, İslami finans ve yatırım, helal pazar, bilim ve teknoloji, insan kaynakları, turizm ve kültür olacak.

Ayrıca forum kapsamında, "Yunus Ahmetzyanov Uluslararası İslam Ülkeleri Genç Şefler Turnuvası" ve Modest Fashion Day gibi kültürel etkinlikler de düzenlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2024 - Son Dakika

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