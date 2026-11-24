Rusya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, ülkenin bütçe açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının bu yıl beklentilerin altında kalarak yüzde 3 civarında gerçekleşeceğini öngördüklerini söyledi.

Siluanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle petrol ve doğal gaz dışı bütçe gelirlerinin beklentilerin üzerinde seyrettiğini, bu gelirlerin planlanandan 1 trilyon rubleden fazla olmasını beklediklerini belirtti.

Petrol ve doğal gaz gelirlerinin ise beklentilerin bir miktar altında kalabileceğini dile getiren Siluanov, "Bütçe açığının bu yıl GSYH'nin yüzde 3,2'si düzeyinde gerçekleşmesini planlamıştık. Yüzde 3 civarında, hatta biraz daha düşük olacağını düşünüyoruz." dedi.

Siluanov, Ulusal Refah Fonu'na da bu yıl yaklaşık 1 trilyon ruble kaynak aktarılmasını beklediklerini ifade etti.

Rusya'nın bütçe açığı, ocak-ekim döneminde 5,23 trilyon rubleyle GSYH'nin yüzde 2,3'ü düzeyinde gerçekleşmişti.

Ülkenin bütçe gelirleri söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 33,2 trilyon rubleye, bütçe harcamaları ise yüzde 13,4 artışla 38,4 trilyon rubleye yükselmişti.