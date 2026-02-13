Rusya Merkez Bankası Faizi Düşürdü - Son Dakika
Ekonomi

Rusya Merkez Bankası Faizi Düşürdü

13.02.2026 13:58
Rusya Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 15,5'e düşürdü.



Bankadan yapılan açıklamada, ekonomideki dengeli büyüme eğiliminin sürdüğü kaydedildi.

Fiyat artışlarının tek seferlik unsurların etkisiyle geçen ay hızlandığına işaret edilen açıklamada, söz konusu unsurların etkisi sona erdiğinde enflasyonda düşüş sürecinin yeniden başlayacağı hatırlatıldı.

Enflasyonu 2026 yılı hedefine yönlendirebilmek için gerekli olan sıkı para politikasının sürdürüleceği belirtilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 50 baz puan düşürerek yüzde 15,5'e indirmeye karar verdi." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, enflasyonun yılın ikinci yarısında yüzde 4 seviyesinde istikrar kazanmasının beklendiği belirtildi.

Temel faiz oranına ilişkin diğer kararların, enflasyondaki yavaşlamanın sürdürülebilirliğine ve beklentilerin dinamiklerine bağlı olarak alınacağı bildirilen açıklamada, bu yıl ortalama politika faiz oranının yüzde 13,5 ile 14,5 arasında gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

Yıllık enflasyon hedefi yüzde 4

Rusya Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından hemen sonra politika faizini yüzde 20'ye çıkarmıştı. Politika faizi 2023 sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar yüzde 16'da tutulmuş, 2024'te art arda 4 faiz artışı yapılmıştı.

Banka, Haziran 2025'te yaptığı toplantıda, Eylül 2022'den bu yana ilk defa politika faizini düşürerek yüzde 21'den 20'ye, yıl sonuna kadar da yüzde 16'ya kadar indirmişti.

Banka, yaklaşık yüzde 6 seviyesinde olan yıllık enflasyonu yüzde 4'e düşürmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Rusya, Döviz, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

