Rusya'nın başkenti Moskova'da bazı uluslararası mağazalar kepenklerini indirdi - Son Dakika

Batılı şirketlerin, Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya alma kararının ardından, başkent Moskova'daki alışveriş merkezlerinde tanınmış markaların kepenklerini indirdiği görüldü.

Moscow City'de bulunan Afi Mall ve Yevropeyskiy alışveriş merkezlerinde Zara, Massimo Dutti, Mango, Tommy Hilfiger, Sephora ve Swatch gibi uluslararası markaların mağazaları kapandı.

Faaliyetlerini durduran söz konusu şirketlerin yanı sıra Oysho, Pull&Bear, Uterqüe, Lefties, Stradivarius, Inditex de faaliyetlerini durduracağını açıklayan şirketler arasında yer alıyor.

Spor giyim markalarından Adidas da Rusya Futbol Birliği ile ortaklığını askıya alırken, Nike Rusya'ya teslimatların artık gerçekleştirilemeyeceğini ve Puma ise ülkedeki 100 mağazasının açık olmasına rağmen Rusya'ya teslimatları durdurduğunu duyurmuştu.

Dünyanın en büyük ikinci moda perakendecisi H&M de Rusya'daki tüm satışlarını geçici olarak askıya aldığını bildirmişti.