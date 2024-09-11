Rusya'nın Çin'e Elektrik İhracatı Yüzde 80 Düştü

Ekonomi

Rusya'nın tek elektrik ihracat şirketi Inter RAO'nun Yönetim Kurulu Üyesi Aleksandra Panina, Çin'e gerçekleştirdikleri elektrik ihracatının bu yıl 2023'e kıyasla yüzde 80 azalacağını söyledi.

Panina, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın doğu bölgelerinde düşük yağış oranı nedeniyle hidroelektrik santrallerdeki üretimin azaldığını söyledi.

Bu durumun Çin'e yönelik elektrik ihracatını etkilediğini aktaran Panina, "Bu yıl Çin'e elektrik ihracatının geçen yıla göre yüzde 80 gerileyerek 1 milyar kilovatsaatin altına düşmesini bekliyoruz." dedi.

Panina, söz konusu seviyenin "son derece düşük" olduğuna işaret ederek, Rusya'nın Çin'e 2022'de 4,7 milyar kilovatsaat elektrik ihraç ettiğini anımsattı.

Inter RAO'nun geçen yıl 10 milyar kilovatsaat elektrik ihraç ettiğini belirten Panina, bu yıl yaklaşık 7 milyar kilovatsaat elektrik ihraç etmeyi hedeflediklerini söyledi.