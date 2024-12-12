Rusya'nın Dış Ticaret Fazlası Yükseldi

Ekonomi

Rusya'nın dış ticaret fazlası, yılın 11 ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 7,1 artarak 118,6 milyar dolara çıktı.

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin cari işlemler fazlası bu yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 57,4 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde, ülkenin dış ticaret fazlası da 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 7,1 artarak 118,6 milyar dolara ulaştı.

Ülkenin uluslararası rezervleri bir haftada yaklaşık 300 milyon dolar artarak 614,4 milyar dolara çıktı.

Rusya'nın dış ticaret fazlası, 2023'te bir önceki yıla oranla ise yüzde 58,5 azalarak 140 milyar dolara düşmüştü.