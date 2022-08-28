Bulgarlar, Rusya'nın ambargo uygulamasıyla yaşanılan yakacak krizi sonrası soluğu Edirne'de aldı! Tırlar dolusu pelet satın alıyorlar - Son Dakika
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Bulgarlar, Rusya'nın ambargo uygulamasıyla yaşanılan yakacak krizi sonrası soluğu Edirne'de aldı! Tırlar dolusu pelet satın alıyorlar

28.08.2022 13:34

Rusya'nın doğal gaz ambargosu uygulaması sonrası yakacak krizi yaşayan Bulgaristan'da vatandaşlar, Edirne'den tırlar dolusu yakacak pelet satın almaya başladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasına tepki gösteren Bulgaristan ile Rusya hattında yaşanan gerilimin yanı sıra Rus enerji şirketi Gazprom'un Bulgaristan'ın doğal gaz akışını durdurup başlattığı ambargosu da aylardır sürüyor. Bulgaristan'daki doğal gaz krizinin kış sezonunda daha da derinleşmesi beklenirken, Bulgaristan halkını yakacak ve ısınma endişesi sardı. Kış aylarında ısınma ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını kara kara düşünen Bulgaristan halkı, çareyi Edirne'de buldu.

Rusya'nın ambargo uyguladığı Bulgaristan'da yakacak krizi! Edirne'den tırlar dolusu pelet satın almaya başladılar

EDİRNE'DEN TIRLAR DOLUSU PELET YAKITI ALIYORLAR

Yıllar sonra bu kış tekrar soba kullanmaya başlayacak çok sayıda Bulgaristan vatandaşı, Edirne'de fabrikalarda üretilen pelet yakıtını tırlar dolusu Bulgaristan'a taşımaya başladı. Odun artıklarının öğütülerek talaş haline getirildikten sonra kurutulup basınçlı makinelerde sıkıştırılmasıyla elde edilen pelet yakıtına yoğun ilgi gösteren Bulgaristan vatandaşları, Edirne'deki günübirlik alışverişlerinin ardından ülkelerine dönerken araçlarının bagajlarını çuvallar dolusu peletlerle dolduruyor.

Rusya'nın ambargo uyguladığı Bulgaristan'da yakacak krizi! Edirne'den tırlar dolusu pelet satın almaya başladılar

TALEPLERE YETİŞEMİYORLAR

Bulgaristan vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiğini anlatan bir firma sahibi Mehmet Orba, müşterilerinin neredeyse tamamının Bulgaristan vatandaşlarının oluştuğunu söyledi. Yoğun taleple karşı karşıya olduklarını anlatan Orba, "Edirne olarak taleplere yetişemediğimiz için üretici başka firmalardan alım yapıyoruz. Edirne'ye günübirlik gelen vatandaşlar ülkelerine dönerken çuvallar dolusu arabalarını peletle dolduruyor. Bulgaristan'da hem doğal gaz fiyatlarının artışı hem de yaşanan sıkıntılar nedeniyle kış aylarında sıkıntılı bir süreç geçireceklerini ifade ediyorlar.

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Kaynak: İHA

Bulgaristan, Edirne, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bulgarlar, Rusya'nın ambargo uygulamasıyla yaşanılan yakacak krizi sonrası soluğu Edirne'de aldı! Tırlar dolusu pelet satın alıyorlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bulgarlar, Rusya'nın ambargo uygulamasıyla yaşanılan yakacak krizi sonrası soluğu Edirne'de aldı! Tırlar dolusu pelet satın alıyorlar - Son Dakika
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