Bakan Nebati'den Rusya'ya doğal gaz resti: Şartlar uygun olursa Katar'la doğal gaz ticareti yeniden başlatılacak - Son Dakika
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Bakan Nebati'den Rusya'ya doğal gaz resti: Şartlar uygun olursa Katar'la doğal gaz ticareti yeniden başlatılacak

06.09.2022 07:42

Batı'nın yaptırımlarına karşı Rusya'nın doğal gaz vanalarını kapatması fiyatlarda ciddi bir yükselişe sebep olurken dün yapılan Kabine toplantısının ardından konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, doğal gaz ticaretiyle ilgili birçok kaynakla görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Dost ülke Katar ile şartların uygun olması durumunda gaz ticaretinin yeniden başlatılabileceğinin altını çizen Bakan Nebati, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili de Rusya ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BİRÇOK KAYNAKLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Avrupa'nın Rusya'dan doğal gaz alımını azaltmasının fiyatlarda artışa neden olduğunu söyleyen Bakan Nebati, doğal gaz ticareti ile ilgili, "Birçok kaynakla görüşmeler devam ediyor" dedi.

GAZ TİCARETİ TEKRAR BAŞLAYABİLİR

Nebati, Katar ile şartlar uygun olduğunda gaz ticaretinin tekrar başlatılabileceğini açıkladı. Bakan Nebati ayrıca, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili Rusya ile temasların devam ettiğini söyledi.

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Nureddin Nebati, Türkiye, Rusya, Katar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati'den Rusya'ya doğal gaz resti: Şartlar uygun olursa Katar'la doğal gaz ticareti yeniden başlatılacak - Son Dakika


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