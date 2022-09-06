Bakan Nebati'den Rusya'ya doğal gaz resti: Şartlar uygun olursa Katar'la doğal gaz ticareti yeniden başlatılacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BİRÇOK KAYNAKLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Avrupa'nın Rusya'dan doğal gaz alımını azaltmasının fiyatlarda artışa neden olduğunu söyleyen Bakan Nebati, doğal gaz ticareti ile ilgili, "Birçok kaynakla görüşmeler devam ediyor" dedi.

GAZ TİCARETİ TEKRAR BAŞLAYABİLİR

Nebati, Katar ile şartlar uygun olduğunda gaz ticaretinin tekrar başlatılabileceğini açıkladı. Bakan Nebati ayrıca, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili Rusya ile temasların devam ettiğini söyledi.