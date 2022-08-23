Sberbank Kazakistan pazarından çekiliyor - Son Dakika
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Sberbank Kazakistan pazarından çekiliyor

23.08.2022 13:40
Sberbank Kazakistan pazarından çekiliyor

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Kazakistan pazarından çıkma kararı aldığını duyurdu.

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Kazakistan pazarından çıkma kararı aldığını duyurdu.

Sberbank'tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın Kazakistan'daki iştirakinin Kazakistan'daki Baiterek Holding'e satıldığı belirtildi.

Anlaşma bedeline ilişkin detayların paylaşılmadığı açıklamada, "Sberbank, mevcut jeopolitik durum ve banka müşterilerinin çıkarları doğrultusunda hareket ederek Kazak piyasasından çekilmeye karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

Yaklaşık 110 milyon müşterisiyle Rusya'nın en büyük bankası konumunda bulunan Sberbank, ABD'nin yaptırım uyguladığı Rus bankaları arasında yer alıyor.

YORUMLAR
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Kazakistan için Trans Hazar Koridoru, uranyum ihracatında ana güzergah haline gelebilir Kazakistan için Trans Hazar Koridoru, uranyum ihracatında ana güzergah haline gelebilir
Kaynak: AA

Kazakistan, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sberbank Kazakistan pazarından çekiliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sberbank Kazakistan pazarından çekiliyor - Son Dakika
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