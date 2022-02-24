Rusya savaş başlattı! Avrupa'da gaz fiyatları uçtu - Son Dakika
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Rusya savaş başlattı! Avrupa'da gaz fiyatları uçtu

24.02.2022 10:54
Rusya savaş başlattı! Avrupa'da gaz fiyatları uçtu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalede bulunmasının ardından Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 30,7 artış gösterdi.

Finansal piyasalarda, Ukrayna krizinin tırmanması petrol, enerji ve altın fiyatlarını yükseltirken, hisse senedi fiyatlarında keskin düşüş görüldü.

DOĞALGAZ KONTRATLARININ FİYATI 125 AVROYU GÖRDÜ

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dünü yaklaşık 88 avro ile tamamlamıştı.

Güne 100 avronun üstünde başlayan doğal gaz kontratlarının fiyatı 125 avroyu gördükten sonra Türkiye saatiyle 10.12'de dünkü kapanışa göre yüzde 30,7 artışla 115 avrodan işlem gördü.

TEDARİKTE SIKINTILAR YAŞANABİLİR

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurması ve enerji tedarikinde yaşanabilecek kısıntılarla arzın daha da sıkılaşacağına yönelik endişeler etkili oldu.

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Doğalgaz, Ukrayna, Rusya, Mart, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya savaş başlattı! Avrupa'da gaz fiyatları uçtu - Son Dakika


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