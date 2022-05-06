Rusya, petrol ve gaz ihracatından beklediğinden az gelir elde etti - Son Dakika
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Rusya, petrol ve gaz ihracatından beklediğinden az gelir elde etti

06.05.2022 12:50
Rusya, petrol ve gaz ihracatından beklediğinden az gelir elde etti

Rusya Maliye Bakanlığı, Rus bütçesinin nisan ayında petrol ve doğal gaz ihracatından beklenenden 133 milyar ruble daha az gelir ettiğini bildirdi.

Rusya Maliye Bakanlığı, Rus bütçesinin nisan ayında petrol ve doğal gaz ihracatından beklenenden 133 milyar ruble daha az gelir ettiğini bildirdi.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, petrol fiyatlarının, bütçede baz alınan fiyatların üzerinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, petrol ve gaz ihracatından elde edilen ilave gelirlerin mayısta 414 milyar ruble (yaklaşık 6,3 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Nisanda bütçesinin ise beklenenden 133 milyar ruble (yaklaşık 2 milyar dolar) daha az gelir elde edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, buna göre nisan-mayısta toplam ilave gelirin 281 milyar ruble düzeyinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Rus hükümetinin bütçe kurallarında bu yıl bazı değişiklikler yaptığının anımsatıldığı açıklamada, buna göre, ilave bütçe gelirleriyle döviz ve altın alımının yapılmayacağına işaret edildi.

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Petrol, Maliye, Rusya, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya, petrol ve gaz ihracatından beklediğinden az gelir elde etti - Son Dakika


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