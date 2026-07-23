Rusya-Türkiye enerji ortaklığı stratejik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya-Türkiye enerji ortaklığı stratejik

23.07.2026 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Türkiye ile enerji işbirliğinin stratejik önemini vurguladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya ile Türkiye arasındaki enerji ortaklığının stratejik nitelik taşıdığını söyledi.

Rus hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Novak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Moskova'da gerçekleştirdiği çalışma toplantısında iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin geleceğini ele aldı.

Görüşmede konuşan Novak, bölge ve dünyadaki çalkantılı koşullar nedeniyle enerji alanındaki işbirliğinin özel önem kazandığını belirterek, "Rusya ile Türkiye arasındaki enerji alanındaki ortaklık, gerçek anlamda stratejik bir nitelik taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Türk pazarına doğal gaz, petrol ve diğer doğal kaynakların güvenilir tedarikçisi olmayı sürdürdüğüne işaret eden Novak, TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarının da istikrarlı biçimde çalıştığını anlattı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşasına devam ettiğini belirten Novak, projenin Türkiye'de yeni bir nükleer enerji sektörünün oluşmasına katkı sağladığını ifade etti.

Toplantının sonunda Novak, Bayraktar'ı 14-16 Ekim'de Moskova'da düzenlenecek Rusya Enerji Haftası'nın iş programına katılmaya davet etti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya-Türkiye enerji ortaklığı stratejik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı

17:36
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
17:35
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş’ın ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş'ın ilk ifadesi
17:20
Haluk Levent’ten yeni paylaşım Şifreli şiir paylaştı, tuhaf ifadeler dikkat çekti
Haluk Levent'ten yeni paylaşım! Şifreli şiir paylaştı, tuhaf ifadeler dikkat çekti
17:17
Bahçeli’nin “Hazine yardımı“ önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki
Bahçeli'nin "Hazine yardımı" önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki
16:13
Cemil Tugay’dan Ankara’da dikkat çeken ziyaret
Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret
15:38
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 18:13:25. #.0.2#
SON DAKİKA: Rusya-Türkiye enerji ortaklığı stratejik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.