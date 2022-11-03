Benzin ve LPG'ye yeni zam! Cuma gününden itibaren geçerli olması bekleniyor - Son Dakika
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Benzin ve LPG'ye yeni zam! Cuma gününden itibaren geçerli olması bekleniyor

03.11.2022 09:27

Rusya-Ukrayna savaşının sürmesiyle birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanmalar yaşanmaya devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatları ise indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Cuma gününden geçerli olmak üzere benzine 1,31 lira ve LPG'ye ise 49 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 2 gün önce benzine gelen 71 kuruşluk zammın ardından yeni bir zam haberi daha geldi.

1,31 TL ZAM GELİYOR

Benzin grubuna cuma gününden geçerli olmak üzere 1,31 liralık zam gelmesi beklenirken, motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Otogaz grubunda ise 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,33 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21,37 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Lpg, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzin ve LPG'ye yeni zam! Cuma gününden itibaren geçerli olması bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Benzin ve LPG'ye yeni zam! Cuma gününden itibaren geçerli olması bekleniyor - Son Dakika
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