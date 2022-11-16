Araç sahiplerine güzel haber! Benzine bu gece yarısından sonra 77 kuruş indirim gelebilir - Son Dakika
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Araç sahiplerine güzel haber! Benzine bu gece yarısından sonra 77 kuruş indirim gelebilir

16.11.2022 10:21

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma devam ederken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik gösteriyor. Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Benzine 17 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

LİTRE FİYATI 21,92 LİRAYA DÜŞECEK

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 21,92 liraya kadar düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahiplerine güzel haber! Benzine bu gece yarısından sonra 77 kuruş indirim gelebilir - Son Dakika


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