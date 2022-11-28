Bu gece yarısından itibaren motorine 82 kuruş indirim geliyor - Son Dakika
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Bu gece yarısından itibaren motorine 82 kuruş indirim geliyor

28.11.2022 09:46

Bu gece yarısından itibaren motorine 82 kuruş indirim gelmesi beklenirken, indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23,02 liraya düşecek.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Motorine 29 Kasım Salı gününden itibaren 82 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Benzin grubunda ise henüz bir indirim beklentisi yok.

İSTANBUL'DA 23,02 LİRAYA DÜŞECEK

Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23,02 liraya, Ankara'da ise 23,16 liraya kadar düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu gece yarısından itibaren motorine 82 kuruş indirim geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu gece yarısından itibaren motorine 82 kuruş indirim geliyor - Son Dakika
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