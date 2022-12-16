Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 7 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 7 kuruş zam gelmesi bekleniyor

16.12.2022 09:35

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 7 kuruş zam gelmesi bekleniyor, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı İstanbul'da 22 lira 8 kuruşa yükselecek.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN ZAM GELİYOR

16 Aralık Cuma gününden itibaren motorine 1 lira 7 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Yarından itibaren geçerli olacak zamlarla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 22 lira 18 kuruşa yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Birleşik Kamu-İş'ten Ankara'da Bütçe Protestosu: 'Yüzde 75'in Altında Yapılacak Her Zam Bizim İçin Grev Sebebidir' Birleşik Kamu-İş'ten Ankara'da Bütçe Protestosu: 'Yüzde 75'in Altında Yapılacak Her Zam Bizim İçin Grev Sebebidir' Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 70 kuruş zam gelmesi bekleniyor: İstanbul'da litre fiyatı 19 lira 13 kuruş olacak Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 70 kuruş zam gelmesi bekleniyor: İstanbul'da litre fiyatı 19 lira 13 kuruş olacak

Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 7 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika


Son Dakika
11:15 Asgari ücretin kaderi bu toplantıda belli olabilir! İşte milyonların merakla beklediği toplantının tarihi
10:37 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.067 liradan işlem görüyor
10:39 ABD'de 40 ila 60 yaş arasındaki kadınların genç erkek arayacağı izdivaç programı büyük yankı uyandırdı
10:23 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,65 seviyesinden işlem görüyor
10:25 Dünya Kupası'nda finale yükselen Arjantin'de taraftarlar, Messi'nin büyükannesinin evinin önüne giderek kutlama yaptı
10:03 ORC Araştırma'nın son seçim anketinde "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz" diye soruldu! Kadınların yüzde 11.5'inin tercihi ise dikkat çekti
09:55 Sakarya'da bir baba, eve alkollü gelen oğlunu bıçaklayarak öldürüldü
09:48 Adana Sarıçam Belediyesi'nin yardım paketlerinde son kullanma tarihi geçmiş gıdaları dağıttığı iddia edildi! Belediyeden açıklama gecikmedi
09:21 Malezya'da bir kamp alanında meydana gelen toprak kayması sonucu 16 kişi öldü, 17 kişi kayboldu
02:31 ABD'de F-35 savaş uçağı, dikey iniş yaptığı sırada düştü! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2022 11:30:24. #1.12#
SON DAKİKA: Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 7 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement