Motorine büyük zam geliyor! Litre fiyatı 26 liraya dayanacak - Son Dakika
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Motorine büyük zam geliyor! Litre fiyatı 26 liraya dayanacak

24.08.2022 09:43

25 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 95 kuruş zam bekleniyor. Fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 25,98 liraya çıkacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE BU GECEDEN İTİBAREN ZAM GELİYOR

25 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

LİTRE FİYATI 26 LİRAYA DAYANACAK

Zamlarla birlikte İstanbul'da litresi 25,03 liradan satılan motorinin litre fiyatı 25,98 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nin fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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İstanbul, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorine büyük zam geliyor! Litre fiyatı 26 liraya dayanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motorine büyük zam geliyor! Litre fiyatı 26 liraya dayanacak - Son Dakika
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