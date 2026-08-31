Rusya ve ABD'den Finans İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
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Rusya ve ABD'den Finans İşbirliği Görüşmesi

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Siluanov ve Bessent, G20 toplantısında iki ülke arasındaki finans işbirliğini tartıştı.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, iki ülke arasında finans alanındaki işbirliğini görüştüğü bildirildi.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Siluanov ile Bessent'in ABD'nin Asheville şehrinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Rusya ile ABD arasında finans alanındaki ve G20 çerçevesindeki işbirliği konuları görüşüldü." ifadesine yer verildi.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Asheville'de gerçekleştiriliyor.

ABD, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik kapsamlı yaptırımlar uyguluyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, G20 Liderler Zirvesi, Dış Politika, Ekonomi, Finans, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya ve ABD'den Finans İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika

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