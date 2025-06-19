Rüzgar Enerjisinde Yeni Hedef: 48 GW - Son Dakika
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Ekonomi

Rüzgar Enerjisinde Yeni Hedef: 48 GW

19.06.2025 14:20
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Istanbul'da düzenlenen WindEurope Technology Workshop, Türkiye'nin rüzgar enerjisine dair hedeflerini açıkladı.

Avrupa'nın rüzgar enerjisi alanındaki önemli teknik buluşmalarından olan ve bu yıl İstanbul'da ilk kez düzenlenen WindEurope Technology Workshop 2025, 400'ü aşkın uluslararası uzmanı bir araya getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, bir otelde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında, enerji tedarikindeki küresel zorluklar ve artan fiyatların, enerji politikalarında önemli değişikliklere yol açtığını söyledi.

Gönüllü, Türkiye'nin, enerji tedarik güvenliğini güçlendirmek, iklim değişikliğini azaltmak ve enerji maliyetlerini düşürmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yoğun yatırımlar yaptığını belirterek, toplam kurulu kapasitesinin yarısından fazlasının yenilenebilir enerji kaynaklarına dayandığını ve bu portföy içinde rüzgar enerjisinin yeşil dönüşümün temel itici gücü olarak öne çıktığını ifade etti.

Türkiye'nin, yaklaşık 14 gigavat kurulu gücüyle Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın ise 12'nci en büyük rüzgar enerjisi üreticisi olduğunu hatırlatan Gönüllü, "Rüzgar enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında hidroelektrikten sonra ikinci sırada yer alarak toplam elektrik üretimimizin yüzde 11'inden fazlasını karşılamakta. Bu kapasite her yıl yaklaşık 1 gigavatlık yeni kurulumlarla istikrarlı bir şekilde artıyor. Hedeflerimiz daha da büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Gönüllü, Türkiye'nin 2035'e kadar 48 gigavat rüzgar enerjisi kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini aktararak, "Bu olağanüstü büyüme tesadüf değildir. Bu, net bir vizyon, sağlam bir endüstriyel altyapı ve stratejik hükümet desteğinin sonucudur." diye konuştu.

Türkiye'nin 2002'den bu yana rüzgar teknolojileri alanında 493 yerli patent başvurusu yaptığını, 100 patentin tescil edildiğini belirten Gönüllü, teknoparklarda 59 firmanın 158 projeyi sürdürdüğünü, ayrıca 13 AR-GE ve 6 tasarım merkezinin rüzgar enerjisiyle ilgili çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.

Türkiye Avrupa'nın en büyük 5 üretim ve tedarik zinciri merkezinden biri

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden de son 20 yılda Türkiye'nin rüzgar enerjisinde önemli ilerlemeler kaydettiğini dile getirerek, bugün itibarıyla 14 gigavatlık kurulu kapasiteye ulaşıldığını ve Avrupa'nın en büyük 5 üretim ve tedarik zinciri merkezinden biri konumuna gelindiğini söyledi.

Erden, "Halihazırda 14 gigavat faal ve 23 gigavat tahsis edilmiş kapasiteye sahip olan sektörümüz, yatırımlardan mühendisliğe ve tedarik zincirine kadar uzanan alanlarda yerli ve uluslararası paydaşlar için güçlü fırsatlar sunacak yeni bir büyüme aşamasına giriyor." ifadesini kullandı.

TÜREB olarak 2028'de WindEurope yıllık etkinliğine İstanbul'da ev sahipliği yapmak üzere resmi adaylık başvurusu yaptıklarını hatırlatan Erden, bu büyük endüstriyel buluşmada sektör paydaşlarını yeniden ağırlamayı umduklarını ifade etti.

WindEurope Technology Workshop etkinliği iki gün boyunca devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rüzgar Enerjisinde Yeni Hedef: 48 GW - Son Dakika

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