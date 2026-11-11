RWE ve KKR, Kuzey Denizi'ndeki rüzgar projeleri için 12 milyar sterlin yatırım yapacak - Son Dakika
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RWE ve KKR, Kuzey Denizi'ndeki rüzgar projeleri için 12 milyar sterlin yatırım yapacak

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RWE ve KKR, Kuzey Denizi'ndeki Vanguard rüzgar projeleri için 12 milyar sterlinlik yatırım açıkladı. Yaklaşık 2,8 gigavatlık projelerin İngiltere tarihinde bu alanda en büyük yatırım olduğu ve binlerce istihdam yaratacağı bildirildi.

Enerji şirketi RWE ve yatırım firması KKR, İngiltere'de 2,8 gigavatlık elektrik üretim kapasitesi oluşturacak denizüstü rüzgar enerjisi projeleri için 12 milyar sterlin yatırım açıkladı.

Şirketlerin ortak açıklamasında, RWE ve KKR'nin Kuzey Denizi'nde bulunan Vanguard West ve Vanguard East açık deniz rüzgar enerjisi projelerini birlikte hayata geçirdiği ifade edildi.

Bu iki projenin, toplam yaklaşık 2,8 gigavatlık elektrik üretim kapasitesiyle ülkenin en büyük açık deniz rüzgar enerjisi yatırımlarından birini oluşturduğu kaydedilen açıklamada, santraller ve bunlarla bağlantılı elektrik iletim altyapısının inşasını da kapsayan projelerin toplam yaklaşık 12 milyar sterlin yatırımı temsil ettiği bildirildi.

Açıklamada, yatırımın RWE ve KKR'nin sermaye taahhütlerinin yanı sıra uluslararası kredi kuruluşlarından oluşan bir konsorsiyum tarafından sağlanan ve geri ödemesi proje gelirleriyle sınırlı proje finansmanıyla desteklendiği ve her iki proje için de finansal kapanış aşamasına ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu yatırımın bugüne kadar İngiltere tarihinde bu alanda gerçekleştirilen en büyük yatırım olduğu ve bu yatırımın binlerce istihdam oluşturacağı ifade belirtildi.

Açıklamada görüşmelerine yer verilen Başbakan Andy Burnham, denizüstü rüzgar enerjisi yatırımlarını ülkesinin "yenilenebilir enerji sektörüne duyulan güvenin göstergesi" olarak nitelendirerek, bu projelerin elektrik faturalarının düşmesine yardımcı olacağını ve uluslararası fiyat dalgalanmalarının etkisini azaltacağını kaydetti.

Kaynak: AA
UluslararasıKuzey DeniziİngiltereSterlinEkonomiEnerjiDünyaSon Dakika

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