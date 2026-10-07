S&P, Türkiye'de mülkiyet/kaza sigortalarında 2 yıl yüzde 30 üzeri karlılık bekliyor - Son Dakika
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S&P, Türkiye'de mülkiyet/kaza sigortalarında 2 yıl yüzde 30 üzeri karlılık bekliyor

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S&P Global Ratings, Türkiye'de mülkiyet ve kaza sigortalarında öz kaynak karlılığının gelecek 2 yıl yüzde 30'un üzerinde kalmasını bekliyor. Kuruluş, son 3 yılda yüzde 40'ı aşan karlılığın enflasyonun düşmesi ve bankaların faiz oranlarını gevşetmesiyle süreceğini tahmin ediyor.

S&P Global Ratings, Türkiye'de mülkiyet ve kaza sigortaları piyasasında öz kaynak karlılığının gelecek 2 yıl boyunca yüzde 30'un üzerinde ve güçlü kalmasını bekliyor.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings'in "Sigorta Sektörü ve Ülke Riski Değerlendirmesi: Türkiye Mülkiyet/ Kaza Sigortaları" analizine göre, Türkiye'de mülkiyet ve kaza sigortaları piyasasında öz kaynak karlılığı son 3 yılda istikrarlı şekilde yüzde 40'ın üzerinde gerçekleşti.

Bu eğilimin devam edeceği ve öz kaynak karlılığının enflasyonun düşmesi ve bankaların faiz oranlarını gevşetmesiyle gelecek 2 yıl boyunca yüzde 30'un üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Prim büyümesine ilişkin beklentiler sektörün karlılığını desteklerken, sigorta piyasasının 2023-2025 dönemindeki güçlü gelir büyümesi enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Bu büyümede, Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşan yeni iş hacmi, enflasyona ve artan sigorta teminatlarına karşılık poliçe primlerinde görülen sürekli artışlar etkili oldu.

S&P Global Ratings'e göre, Türk sigorta şirketleri, enflasyona endeksli ve yabancı para cinsinden düzenlenen sigorta poliçeleri sunarak reel anlamda değerini koruyan ürünler sağlarken, bu da yüksek enflasyona ve kur değer kaybına rağmen sigorta primlerinin ve poliçe sahiplerine sağlanan teminatın değerinin korunmasına yardımcı oluyor.

Bu yıl fiyat artışlarının kademeli olarak yavaşlamasıyla prim büyümesinin enflasyonun bir miktar gerisinde kalmasına rağmen bu durumun mülkiyet ve kaza sigortacılarının karlılığını olumsuz etkilemesi beklenmiyor.

Türkiye'nin dezenflasyonist bir döneme girmesiyle birlikte nominal prim büyümesinin 2026-2027 döneminde yüzde 20-25 seviyesine gerileyeceği, enflasyonun 2027'de yüzde 19'a düşeceği öngörülüyor.

Analize göre, Türkiye'de sigorta sektör riski orta derecede düşük seviyede bulunuyor.

Kaynak: AA
EkonomiTürkiyeFinansKazaSon Dakika

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