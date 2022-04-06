Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor - Son Dakika
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Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor

06.04.2022 15:01
Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor

"Yüksek enflasyon milletin ekmeğine göz dikmenin daniskasıdır" diyen Saadet lideri Karamollaoğlu, "Erdoğan verdiği tavsiyelerle bizleri epey şaşırtıyor" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu düzenlediği basın toplantısında hayat pahalılığını eleştirdi ve "Erdoğan hükümeti milletin ekmeğine göz dikti" dedi.

Karamollaoğlu'nun açıklamalarından başlıklar şöyle:

"İFTAR MENÜSÜ HAZIRLAMAK BİLE KÜLFET"

"Bu Ramazan, halkımız Ramazan sevincini geçim derdiyle karşılamak zorunda kaldı. Bırakın iftar davetlerinde misafir ağırlamayı kendileri için bile iftar menüsü hazırlamak külfete dönüştü. Çarşı pazarda sebze ve meyveler taneyle satılır oldu. "Avrupa'da meyveyi taneyle alıyorlar" efsanesi, ülkemiz için ağır bir gerçeklik halini aldı. İnsanımız eski Ramazanları, özellikle de ekonomik koşullar yönünden hakikaten arar oldu."

"AYLIK PİDE HARCAMASI 900 LİRA"

"Nasıl aramasın ki? İşte Ramazan ayının adeta olmazsa olmazlarından Ramazan pidesi.. İllere ve çeşitlerine göre fiyatlar değişiyor fakat ortalamasını aldığımızda; bir aile iftar ve sahur için sadece ikişer tane Ramazan pidesi alsa; günlük yaklaşık 30 Lira, bir ayda 900 lira! Bu parayı nasıl ve nereden karşılayacak? Yine aynı şekilde tek tek satılan sebzelerin fiyatları, pazar tezgahlarındaki fiyat etiketleri; zorlu bir kışın ardından zorlu bir Ramazan ayı geçireceğimizi gösteriyor. 1 domates, 1 salatalık, 1 patlıcan ve 1 biber; bakıyorsunuz; toplam 20 lira tutmuş."

"MİLLETİN EKMEĞİNE GÖZ DİKMENİN DANİSKASI"

"Cumhurbaşkanı ise; "milletin ekmeğine göz dikenlere müsamaha göstermeyeceklerini" söyleyerek, hedef şaşırtmaya çalışıyor. Milletin ekmeğine göz dikmenin daniskası yüksek enflasyona sebep olmaktır! Bir yerde enflasyon varsa orada mutlaka gelir adaletsizliği vardır ve orada zenginin daha zengin fakirin daha fakir olması ise mukadderdir. İşte Erdoğan hükümeti, Türkiye'yi içine soktuğu yüksek enflasyon sebebiyle milletin ekmeğine göz dikmiştir. İnsanlar, sahurda sofraya ne koyacaklarını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyorlar ve yoksulluk her geçen gün büyüyor."

"YAŞAM KOÇU OLSA BAŞARILI OLURDU"

"Ekonomide vahim tablo ortadayken, Sn. Erdoğan ise son günlerde verdiği tavsiyelerle bizleri epey şaşırtıyor doğrusu.. Manda yoğurdu, kestane balı, hurma ve yulaf ezmesinden oluşan şifa iksirinden sonra; gençlere verdiği tavsiyelere de kızsak mı gülsek mi bilemedik doğrusu.. "Şöyle güzel aromalı bir kahve, sonra Türkiye'yi mutlaka gezin, hatta o da yetmez şöyle bir dünya turu yapın..." diye tavsiyelerde bulunuyor... Gençler, bayramda ailelerinin yanına memleketlerine gidecekleri otobüs biletinin fiyatlarını kara kara düşünüyor; Cumhurbaşkanı dünya turundan bahsediyor. Tur tavsiyelerine hiç girmiyorum bile ama gençler sadece günde 1 kez şöyle arkadaşlarıyla güzel aromalı bir kahve içseler, aylık 1000-1500 lira tutuyor... Sn. Erdoğan; keşke işiniz yaşam koçluğu olsaydı; hakikaten başarılı olurdunuz.

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Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor - Son Dakika


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