Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU, Financial Times dünya sıralamasında 42. sıraya yükseldi - Son Dakika
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Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU, Financial Times dünya sıralamasında 42. sıraya yükseldi

27.06.2022 11:59
Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU, Financial Times dünya sıralamasında 42. sıraya yükseldi

Farklı alanlardaki eğitimleriyle profesyonellere yönelik gelişim olanağı sunan Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU, Financial Times tarafından gerçekleştirilen "Kuruma Özel Programlar" dünya sıralamasında 13 basamak birden yükselerek 42. sırada yer aldı.

Farklı alanlardaki eğitimleriyle profesyonellere yönelik gelişim olanağı sunan Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU, Financial Times tarafından gerçekleştirilen "Kuruma Özel Programlar" dünya sıralamasında 13 basamak birden yükselerek 42. sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kurumlara özel programlar ve bireylerin katılımına açık eğitimler düzenleyen Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU, Financial Times'ın iş dünyasına yönelik tasarlanan "Kuruma Özel Programlar" alanında tüm dünyada sıralamadaki yükselişini sürdürdü.

EDU, Financial Times Executive Education Ranking 2022 sıralamasında 2018'den bu yana 36 basamak yükselerek 42. sıraya yerleşti. Sıralamada Türkiye'den ilk sırada yer alan EDU, pazarlamadan organizasyonel yönetime kadar farklı alanlarda en iyi bireysel ve kurumsal eğitimleri katılımcılarıyla buluşturuyor.

"EDU bu listelere Türkiye'den giren ilk kurum ve 3 yıldır da lider konumunda"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU Direktörü Dr. Cüneyt Evirgen, EDU'nun bu yıl 20. yılını kutladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Sabancı Üniversitesi'nin 'birlikte yaratma ve geliştirme' felsefesinden hareketle Temmuz 2002'de kurulan Yönetici Geliştirme Birimi EDU, tam 20 yıldır Türkiye'nin önde gelen kurumlarına ve bireylere gelişim yolculuklarında destek vermeye devam ediyor. Öncü ve yenilikçi bakış açısıyla tasarladığı programlar EDU'yu, 2022 yılında dünyanın önde gelen kurumlarının yer aldığı Financial Times sıralamasında, Kuruma Özel Eğitimler alanında dünya listelerinde 42. sıraya taşıdı. EDU, bu listelere Türkiye'den giren ilk kurum ve 3 yıldır da lider konumunda."

Financial Times Executive Education Ranking sıralamasına ilk başvurusuyla 2018 yılında 78. sıradan giren EDU, 2019'da 58. ve 2020'de de 55. sırada yer almıştı.

2021 yılında salgın nedeniyle açıklanmayan araştırmanın 2022 listesinde EDU, "Referans Kurum Sayısı (Total Response)" kriterinde dünya birincisi oldu, "Gelecek Kullanımı" (Future Use) kriterinde ise dünyada 23. sırada yer aldı.

Financial Times Executive Education Custom 2022 sıralamasında bu yıl dünyadan 70 kurum sıralandı.

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Kaynak: AA

Sabancı Üniversitesi, Financial Times, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU, Financial Times dünya sıralamasında 42. sıraya yükseldi - Son Dakika

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