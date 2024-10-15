Sabancı Vakfı'ndan Ekim Zamanı Buluşması - Son Dakika
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Ekonomi

Sabancı Vakfı'ndan Ekim Zamanı Buluşması

Sabancı Vakfı\'ndan Ekim Zamanı Buluşması

Sabancı Vakfı, 18. Hibe Programı etkinliğinde desteklediği projelerin hikayelerini paylaştı.

15.10.2024 17:48
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Sabancı Vakfı, 18 yıldır kesintisiz olarak sürdürdüğü Hibe Programı kapsamında destek verdiği sivil toplum kuruluşlarıyla geleneksel "Ekim Zamanı" etkinliğinde bir araya geldi.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, 2023-2024 döneminde destek alan 8 projenin hikayesi katılımcılarla paylaşıldı.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Müzesi'ndeki programda yaptığı konuşmada, vakıf olarak 50 yıldır tüm bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum yaratma idealiyle çalıştıklarını belirtti.

Derinleşen eşitsizliklere karşı işbirliğini ve birlikte çalışmayı desteklediklerini belirten Sabancı, "Sivil toplum kuruluşlarına can suyu olması amacıyla başlattığımız hibe programı sayesinde bugün, ne mutlu ki 81 ilimizde 300 binden fazla kişinin hayatına doğrudan dokunduk." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar destekledikleri 250'ye yakın projenin sonuçlarının 4,6 milyon kişiyi etkilediğini kaydeden Sabancı, "Dünyada aynı anda birden fazla ve birbirini etkileyen sonuçları olan çoklu krizler yaşıyoruz. Bu durum, güç birliğine ve dayanışmaya olan ihtiyacı artırıyor. Bu yüzden, çözüme yönelik somut ve etkin çalışmalar gerçekleştirebilen sivil toplum kuruluşlarını desteklemenin kritik öneme sahip olduğunu biliyoruz. Tam 18 yıldır sivil toplum kuruluşlarına yalnızca hibe desteği sağlamıyoruz, onlarla yol arkadaşlığı yapıyor ve biriktirdiğimiz tecrübeleri karşılıklı paylaşıyoruz." dedi.

Sabancı, engelli bireylerin haklardan eşit yararlanabilmesi, çocukların ve gençlerin eğitim materyalleri ve sanat temelli çalışmalarla güçlendirilmesi, kadınların hayata ve karar alma mekanizmalarına aktif katılımı gibi konularda yoğun emek verilen değerli çalışmalar gördüklerini ifade ederek, "Bu vesileyle tüm projelerin ekiplerini hedeflerine bağlılıkları ve büyük bir özveriyle gerçekleştirdikleri çalışmaları için yürekten kutluyorum." şeklinde konuştu.

Ekim Zamanı buluşmasında Türkiye Alzheimer Derneği, Çağdaş Drama Derneği, Alternatif Medya ve İletişim Derneği, Günbağı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği, Troya Kültür Derneği, Dem Derneği, Döngü Kooperatifi, Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (EVKAD) temsilcileri de projelerinin sonuçlarını, projelerini hayata geçirirken yaşadıkları deneyimleri, gelecek dönem planlarını ve faydalanıcıların öykülerini aktarma fırsatı buldu.

Kaynak: AA

Güler Sabancı, Sivil Toplum, Kültür Sanat, Politika, Ekonomi, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sabancı Vakfı'ndan Ekim Zamanı Buluşması - Son Dakika

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