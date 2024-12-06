Sabiha Gökçen'de TGI Fridays Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Sabiha Gökçen'de TGI Fridays Açıldı

Sabiha Gökçen\'de TGI Fridays Açıldı

İSG, TGI Fridays restoranını 6 Aralık'ta dış hatlar bölümünde misafirlerine sunuyor.

06.12.2024 20:21
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Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı, misafirlerinin seyahat deneyimlerini keyifli ve konforlu hale getirmeye devam ediyor. Amerika'nın ünlü restoran zinciri TGI Fridays, 6 Aralık'tan itibaren dış hatlar bölümünde sevenleriyle buluşuyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, misafirlerinin seyahat deneyimlerini keyifli ve konforlu hale getirecek yeni iş birlikleriyle ekosistemini genişletiyor. İSG, 50 ülkede faaliyet gösteren uluslararası lezzet markası TGI Fridays'in Türkiye'deki en yeni restoranını dış hatlar bölümünde hizmete açtı. Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hat yolcuları artık en sevilen Amerikan yemeklerini TGI Fridays'de tadabilecek.

Klasik Amerikan lezzetleri Sabiha Gökçen'de

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın en yeni yeme-içme mekanı, Amerikan ve Meksika mutfağının başarılı örneklerinden TGI Fridays oldu. Mutfağında Amerika'dan gelen reçeteleri uygulayan restoran, Sabiha Gökçen şubesinin açılışı için mutfak ve operasyon ekiplerini eğitmek üzere yurtdışından 4 yöneticiyi 6 hafta İstanbul'da görevlendirdi.

Havalimanındaki 7/24 açık olacak restoran, aynı anda 150'den fazla kişiyi ağırlarken 40'tan fazla kişiye de istihdam sağlıyor. TGI Fridays sektördeki 50 yılı aşkın geçmişiyle Amerikan gündelik yemeklerinin önde gelen ikonlarından biri olarak kabul ediliyor. Marka, "bize her gün Cuma" sloganıyla misafirlerine haftanın her gününü Cuma gibi enerjik ve mutlu hissetmelerini sağlayacak bir yemek deneyimi vadediyor.

"Sabiha Gökçen'de hizmet yelpazesini çeşitlendiriyoruz"

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletmecisi olan Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) Yönetici Direktörü Dato İzani, "Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul'un küresel ulaşım ağındaki stratejik konumu itibarıyla uluslararası taşımacılıkta bir hub haline gelmiştir. Bu doğrultuda bizler de yolcularımıza sunduğumuz hizmet kalitesini yükselterek, misafirlerimizin seyahat deneyimini bir üst noktaya taşıyacak, konfor ve mutluluğunu artıracak operasyonları çok önemsiyoruz. Dünyanın köklü restoran zincirlerinden TGI Fridays'in terminalimizdeki açılışı, dış hat misafirlerimize sunmayı amaçladığımız çeşitliliğin de bir parçası. Bu iş birliği, havalimanlarımızın sadece ulaşım merkezleri değil, aynı zamanda unutulmaz hatıralar biriktirilen, sosyal ve kültürel etkileşimlerin yaşandığı dinamik platformlar olduğunu göstermektedir. Havalimanlarımızda sunduğumuz hizmet yelpazesini çeşitlendirmeye ve sürekli olarak geliştirmeye devam edeceğiz. Bu birlikteliğin herkese hayırlı olmasını dileriz" dedi.

Halihazırda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çok sayıda yeme içme noktasını işleten İsviçre merkezli Avolta böylece HMS Host restoran işletmeciliği kapsamındaki yerli ve yabancı restoranlara dünyaca ünlü TGI Fridays'i de eklemiş oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sabiha Gökçen'de TGI Fridays Açıldı - Son Dakika

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