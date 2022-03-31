Sadi Aktaş: "Türkiye'ye yetecek ve ihracat yapacak kadar şeker var" - Son Dakika
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Sadi Aktaş: "Türkiye'ye yetecek ve ihracat yapacak kadar şeker var"

31.03.2022 15:57

Sadi Aktaş: "Türkiye'ye yetecek ve ihracat yapacak kadar şeker var"BURSA Bursa Ziraat Odaları İi Koordinasyon Başkanı ve Eskişehir Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Aktaş, "Türkiye'de şeker sıkıntısı yok ülke insanımıza yetecek ve ihracat yapacak kadar şekerimiz var.

Sadi Aktaş: " Türkiye'ye yetecek ve ihracat yapacak kadar şeker var"

BURSA Bursa Ziraat Odaları İi Koordinasyon Başkanı ve Eskişehir Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Aktaş, "Türkiye'de şeker sıkıntısı yok ülke insanımıza yetecek ve ihracat yapacak kadar şekerimiz var. Kimse paniğe kapılmasın. Çiftçilerimiz her türlü şartlarda üretime devam ediyor" diye konuştu.

Son günlerde piyasalarda şeker kıtlığı algısı yapılarak şeker fiyatlarını fırsata çevirerek yükseltenlere Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Eskişehir Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Aktaş'tan sert cevap geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Sadi Aktaş, "Biz üretmeye devam ediyoruz. Ramazan ayı geliyor piyasalarda kıtlık varmış gibi hava oluşturup fiyatları yükseltmeye çalışıyorlar. Türkiye nüfusa yetecek şekerimiz Türk şekerde bulunuyor. Sıkıntı yok Türk şeker fabrikaları şeker fiyatları yükseltenler için önemli bir karar aldı. Bundan sonra şekerlerin fiyatları belli olacak. Ambalaj üzerinde fiyatlar yazılacak böylelikle yüksek fiyata satılmasının önüne geçilecek. Bu sistem ile yüksek fiyata satanlar tespit edilerek Bakanlıklarımız tarafından gerekli işlemlerin yapılması planlanıyor. Böylelikle halkımızın mağduriyeti ortadan kalkacaktır" dedi.

Ülkemizde üretilen pancardan elde edilen şeker Türkiye'deki nüfusu doyurduğunu ifade eden Aktaş, " Bunun dışında yurt dışına gidecek stokta şekerimiz mevcut olup üretimlerimiz devam ediyor. Halkımız şunu bilsin biz cumhuriyet tarihinden beri üretiyoruz. Her zaman ülkemizde ürün var. Kıtlık yok panik yapmayın. Yeni ürün çıkana kadar depolarımız dolu. Yüksek fiyata satanlara ve ortalığı karıştırmak isteyenlere itibar etmeyin. Ülkemizde şekerde unda gıda ürünleri de yeteri kadar vardır" diye konuştu.

Sadi Aktaş: Türkiye'ye yetecek ve ihracat yapacak kadar şeker var
Sadi Aktaş: Türkiye'ye yetecek ve ihracat yapacak kadar şeker var
Sadi Aktaş: Türkiye'ye yetecek ve ihracat yapacak kadar şeker var

YORUMLAR
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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sadi Aktaş: 'Türkiye'ye yetecek ve ihracat yapacak kadar şeker var' - Son Dakika


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