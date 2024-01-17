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Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam - Son Dakika
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Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam

Tuzla Belediyesi, memur ve sözleşmeli personel ile yaptığı sosyal denge sözleşmesini yenileyerek, aylık ödemelerde ve sosyal haklarda yüzde 400'e varan iyileştirmeler yaptı. Ayrıca belediyenin tüm işçilerine de refah payı zammı vererek, en düşük ücreti yüzde 130'dan fazla artırdı. Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, personelinin hak ettiği değeri görmesi için çalıştıklarını belirtti.

17.01.2024 - 15:55,  Güncelleme: 16:08
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Tuzla Belediyesi, personeline yönelik yaptığı sosyal ve ekonomik desteklerle örnek bir belediyecilik anlayışı sergiliyor. Belediye, memur ve sözleşmeli personel ile yaptığı sosyal denge sözleşmesini yenileyerek, aylık ödemelerde ve sosyal haklarda yüzde 400'e varan iyileştirmeler yaptı. Bu kapsamda, personelin eğitim, bayram, ramazan, gıda paketi, ölüm yardımı, engelli çocuk yardımı gibi kalemlerden faydalanması sağlandı. Tuzla Belediyesi, İstanbul'un sosyal denge aylık ödemesinin haricinde bu kalemlerin olduğu tek belediye olma özelliğini taşıyor.

Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam

EN DÜŞÜK ÜCRET YÜZDE 130'DAN FAZLA ARTTI

Tuzla Belediyesi ayrıca tüm işçilerine refah payı zammı vererek, en düşük ücreti yüzde 130'dan fazla artırdı. Böylelikle, yıllık enflasyonun iki katından fazla ücret artışı gerçekleştirdi. Belediyenin tüm işçilerine geçtiğimiz yıl yaptığı ek iyileştirmeler ve bugün verdiği refah payı zammı ile birlikte 2023 Ocak ayında 13.500 seviyelerinde olan en düşük ücreti 31.000 seviyelerine taşıdı.

Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam

"TUZLA HALKINA EN İYİ HİZMETİ ÜRETEBİLMEK İÇİN..."

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, personeline yönelik yaptıkları destekler hakkında "Tuzla'ya hizmet sunduğumuz sahada ve kurumsal olarak yaptığımız tüm hizmetlerde emeği olan personelimiz, işçi ve memurlarımızla ilgili 3 imza attık. Onların alın ve akıl terlerini karşılamak adına enflasyon hesabının üzerinde ve onları hayat standartlarının altına düşürmeden yaşamaları için elimizden geleni yaptık. Hayırlı olsun. Biz çalışanlarımızla Tuzla halkına en iyi hizmeti üretebilmek için gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şadi Yazıcı\'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
YORUMLAR (1)
  • Yalçın Koçyiğit: Partisi olan akp ve cumhurbaşkanından, aynı partili belediye başkanı bile ümidini kesmiş.. Baksanıza partisinin ve cumhurbaşkanın yönettiği ekonomik koşullarda halk ve çalışanlar aç. En azından belediye bünyesinde bu şekilde bi çözüm üretmiş. Artık akp li belediyelerde çalışan muhelif belediye başkanlarını örnek alıyorlar... Bence bu seçimde partiye değil çalışana oy vermek gerek... akp sana oy yok.... Yanıtla 4 5

Tuzla Belediyesi, Şadi Yazıcı, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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